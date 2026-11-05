«Abbiamo saputo di questi hackeraggi ma siamo protetti e al momento non abbiamo avuto nessun problema tecnico». A dirlo all'Ansa è Desiderio Noto, amministratore delegato di AZ, società che gestisce in Calabria i punti vendita a marchio Coop.

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Attacchi hacker contro i supermercati di mezza Europa, in tilt i sistemi di refrigerazione

Redazione Cronaca
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In riferimento agli attacchi hacker in diversi supermercati, anche in Italia, Noto chiarisce come la società abbia adottato da tempo tecnologie innovative. «Sono strumenti all'avanguardia, non obsoleti - ha aggiunto -, siamo abbastanza protetti. Si tratta di particolari sistemi informatici in grado di proteggere da eventuali attacchi esterni».

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Attacco hacker ai supermercati in Sicilia, freezer manomessi e alimenti a rischio: vertice con gli 007 a Palazzo Chigi

Redazione Cronaca
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Secondo quanto riferito al momento non ne sono stati registrati e non sono stati rilevati innalzamenti o abbassamenti improvvisi di temperatura. «Per ora è tutto nella norma e speriamo che rimanga tale», ha concluso Noto.