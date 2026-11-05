A parlare è l’amministratore delegato della società Az che gestisce i punti vendita nella nostra regione, Desiderio Noto: «Grazie a particolari sistemi informatici siamo abbastanza protetti»

«Abbiamo saputo di questi hackeraggi ma siamo protetti e al momento non abbiamo avuto nessun problema tecnico». A dirlo all'Ansa è Desiderio Noto, amministratore delegato di AZ, società che gestisce in Calabria i punti vendita a marchio Coop.

In riferimento agli attacchi hacker in diversi supermercati, anche in Italia, Noto chiarisce come la società abbia adottato da tempo tecnologie innovative. «Sono strumenti all'avanguardia, non obsoleti - ha aggiunto -, siamo abbastanza protetti. Si tratta di particolari sistemi informatici in grado di proteggere da eventuali attacchi esterni».

Secondo quanto riferito al momento non ne sono stati registrati e non sono stati rilevati innalzamenti o abbassamenti improvvisi di temperatura. «Per ora è tutto nella norma e speriamo che rimanga tale», ha concluso Noto.