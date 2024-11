Dopo gli atti vandalici perpetrati nei giorni scorsi ai danni del plesso scolastico di Madonna degli Angeli a Isola Capo Rizzuto, che hanno reso lo stesso impraticabile e in pessime condizioni igienico sanitarie, lunedì i piccoli alunni potranno tornare tra i loro banchi. Lo riporta una nota stampa del Comune a firma del sindaco Maria Grazia Vittimberga.

Gli uffici comunali, su indicazione del sindaco e dell’assessore alla Pubblica Istruzione, hanno dato mandato urgente ad una ditta di professionisti per la di pulizia, la disinfezione e la sanificazione Covid dei locali, oltre alla non facile eliminazione dei numerosi disegni volgari fatti su muri e pavimenti. Il tutto – si legge ancora - è stato coordinato dall'ufficio tecnico manutentivo che ha seguito i lavori passo dopo passo fino alla giornata odierna. Nella pausa delle festività natalizie, come già annunciato dal sindaco nell'incontro con i genitori, l'edificio sarà ritinteggiato e saranno eseguiti lavori di ripristino ordinario, in modo da far rientrare gli alunni in un ambiente rinnovato.