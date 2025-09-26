Il via libera riguarda anche Matteo Gasparato per Venezia e Domenico Bagalà per Cagliari: il prossimo passaggio sarà l'esame e il voto definitivo al Senato
La commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera, nella seduta del 24 settembre, ha espresso parere favorevole sulle proposte di nomina a presidenti di tre Autorità di sistema portuale. Lo fa sapere il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in una nota.
Il parere positivo riguarda: l'avvocato Paolo Piacenza, designato per la presidenza dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, con sede a Gioia Tauro; il dottor Matteo Gasparato, indicato per la presidenza dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, con sede a Venezia; il dottor Domenico Bagalà, designato per la presidenza dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, con sede a Cagliari.
Il prossimo passaggio dell'iter istituzionale - ricorda il Mit - sarà l'esame e il voto definitivo da parte della Commissione VIII al Senato.