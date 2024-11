L’appuntamento è stato promosso dal Comitato per Francesco costituito dagli affetti più cari del noto professionista ucciso lo scorso 9 agosto

"Per ricordare Francesco il 9 maggio scendi in piazza con noi". E' l'appello lanciato in vista della fiaccolata in programma il prossimo 9 maggio a Lamezia Terme, promossa dal "Comitato per Francesco", costituito degli affetti più cari di Francesco Pagliuso, avvocato ucciso il 9 agosto 2016 e il cui delitto è rimasto impunito.

All’appuntamento sono stati invitati a partecipare tutti i cittadini, le scuole, le associazioni e gli ordini professionali "per rompere il silenzio assordante - si legge in una nota - sulla morte dell'avvocato Francesco Pagliuso. Ed in vista di questa importante data il Comitato sta predisponendo gli aspettativi organizzativi. La fiaccolata partirà da Via Marconi n. 119 di Lamezia Terme alle ore 20 per poi giungere in Piazza della Repubblica, sede del Tribunale di Lamezia Terme. Qui, previsto un momento di riflessione.