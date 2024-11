La Procura, infatti, potrà visionare anche il Registro Protesti e la banca dati Brevetti e Marchi, oltre a consultare i Registri delle Imprese Europee

Siglato un Protocollo d’Intesa tra la Camera di Commercio di Cosenza e la Procura della Repubblica per l’utilizzo delle banche dati della piattaforma Telemaco, inerenti prioritariamente il Registro delle Imprese, offerto gratuitamente agli organi inquirenti dall’Ente camerale cosentino attraverso Infocamere.

Grazie a questo Protocollo, la Procura potrà visionare anche il Registro Protesti e la banca dati Brevetti e Marchi, oltre a consultare i Registri delle Imprese Europee.

L’accordo di collaborazione è stato sottoscritto stamani nella sede camerale di Cosenza dal Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri e dal Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Cosenza, Mario Spagnuolo all’interno dei lavori della Giunta camerale. “La Camera di Commercio di Cosenza - ha dichiarato il Presidente Algieri nel corso dell’incontro di sottoscrizione del Protocollo - nell’ambito del programma condiviso dalla Giunta camerale circa la volontà di intraprendere sempre azioni di legalità e trasparenza, intende contraddistinguersi nell’aderire e sostenere le attività di ricerca e di indagine delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, perché tiene a rafforzare lo sviluppo delle sinergie già messe in campo con le Istituzioni per la tutela della sana economia locale, ma soprattutto perché tiene a mettere in campo strumenti e iniziative che garantiscano un reale rafforzamento del tessuto economico e sociale della provincia”.

Con la sottoscrizione del presente accordo la Camera di Commercio di Cosenza si è impegnata a rendere disponibile un accesso gratuito al Servizio Telemaco per le finalità interne e istituzionali della Procura della Repubblica, attivando le credenziali necessarie per l’uso della piattaforma digitale, che consentirà di effettuare verifiche e ricerche su posizioni di imprese su tutto il territorio nazionale. "Un accesso che ci consentirà di perseguire in maniera più rapida ed efficace - ha detto Spagnuolo - i reati economici e per tutelare gli imprenditori onesti che seguono le regole".