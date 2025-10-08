Per i prossimi 60 giorni i residente dell’area metropolitana reggina che necessitano di recarsi nelle strutture sanitarie dell’isola dovranno pagare il biglietto a prezzo pieno
Sospese per due mesi le tariffe agevolate riservate ai residenti nell'area metropolitana di Reggio Calabria, affetti da gravi patologie, che necessitano di recarsi presso le strutture sanitarie siciliane a bordo dei traghetti della Bluferries s.r.l.
Lo ha reso noto la Città Metropolitana di Reggio Calabria in un comunicato stampa: «A seguito di una comunicazione trasmessa da Bluferries Srl, a partire dal prossimo 13 ottobre, a causa di un mutamento organizzativo degli imbarchi per l'attraversamento dello Stretto – si legge nell’avviso - sarà temporaneamente sospeso il servizio di traghettamento a tariffa agevolata "Protocollo Salute" gestito in convenzione con la medesima compagnia di navigazione».
«La sospensione del servizio – prosegue la nota - è prevista per i prossimi 60 giorni, ma l'interlocuzione tra la Città Metropolitana e Bluferries individuerà possibili soluzioni tecniche alternative per la riattivazione della tariffazione agevolata anche prima del termine previsto».