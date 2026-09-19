Lo sconto per il 2027 vale solo per una raccolta di consenso a carico del bilancio pubblico: una scadenza in meno in cambio di una preferenza. Ma il quadro è molto più complesso: le famiglie non arrivano a fine mese e la tassa rischia di pesare sulle regioni

Il governo Meloni ha trovato il suo nuovo programma economico: offrire agli italiani due o tre caffè alla settimana, sperando che bastino a far dimenticare stipendi erosi, prezzi aumentati e servizi insufficienti. La sospensione del bollo auto è il monumento a questa povertà di idee politiche.

Quando mancano le idee per migliorare la vita delle persone, si sceglie una tassa impopolare, si confeziona lo sconto e si accendono le telecamere. Il bollo, però, non è stato cancellato definitivamente. L’esenzione annunciata vale per il 2027. È una sospensione annuale del prelievo per i veicoli ammessi, non l’eliminazione del tributo. Senza un nuovo intervento, dal 2028 si tornerà a pagare. Non servirà inventare una tassa: basterà lasciare scadere il beneficio. Il governo promette di renderlo permanente, ma le promesse non finanziano i bilanci. La propaganda scrive abolizione; il calendario scrive scadenza.

Facciamo i conti che gli annunci evitano. Un risparmio esemplificativo di 150-200 euro annui equivale a circa 12-17 euro mensili, meno di quattro euro settimanali, appena 41-55 centesimi al giorno. Con un espresso da 1,30 euro, sono due o tre caffè alla settimana. Neanche uno al giorno. Quel denaro può essere utile: proprio per questo è indecente presentarlo come una svolta. Una famiglia non recupera il reddito perduto con gli spiccioli della propaganda. Nemmeno la distribuzione segue davvero il bisogno. Non è prevista una selezione attraverso l’Isee: conta il mezzo posseduto. Un cittadino povero senza veicolo agevolabile resta escluso; un proprietario benestante può ricevere lo sconto. La potenza del motore diventa il surrogato della condizione economica. Una politica contro la povertà dovrebbe conoscere i redditi. Questa preferisce contare libretti di circolazione e potenziali elettori. Il calendario suggerisce una lettura politica precisa. Il beneficio arriva nel 2027, anno delle elezioni politiche. La difficoltà delle famiglie diventa l’occasione per una raccolta di consenso a carico del bilancio pubblico. Do ut des: io ti tolgo una scadenza, tu dammi una preferenza. È il tentativo politico di comprare il voto trasformando un modesto risparmio in un debito di riconoscenza. Come se pagare meno una tassa imponesse di ringraziare chi governa, dimenticando tutto il resto.

La durata annuale rende l’operazione ancora più cinica. Se il centrodestra vincerà, conserverà le mani libere: potrà lasciare tornare il bollo invocando le esigenze finanziarie. Se vincerà il centrosinistra, gli lascerà il cerino acceso: trovare miliardi per prorogare l’esenzione oppure subire l’accusa di avere rimesso la tassa. Il ritorno sarebbe già incorporato nella scadenza decisa oggi, ma il costo politico potrebbe essere addebitato a chi governerà domani. Il consenso si incassa subito; la responsabilità si spedisce al successore.

Il conto, inoltre, attraversa i bilanci regionali. Il bollo è un’entrata delle Regioni: Roma può rivendicare lo sconto, ma deve sostituire il gettito cui impone di rinunciare. La bozza indica 2,36 miliardi di costo complessivo e 2,29 miliardi di compensazioni territoriali. Quei ristori sono previsti, quindi, non si può fingere che non esistano. Ma annunciarli non basta: devono essere integralmente adeguati, finanziati e puntuali. Altrimenti lo sconto nazionale diventa un problema regionale. Il meccanismo è semplice: ogni euro di gettito perso e non compensato sarebbe un euro in meno nei bilanci territoriali. Le Regioni dovrebbero recuperarlo, ridurre altre spese o comprimere i servizi. Il costo passerebbe così ai cittadini: assistenza più difficile, trasporti peggiori, prestazioni da acquistare privatamente. Se invece i ristori fossero integrali e tempestivi, questa perdita sarebbe evitata. È su questa garanzia che si misura l’intervento, non sul sorriso della conferenza stampa. Con la mano destra si dà al popolo, con la sinistra si toglie: questo è il rischio di uno sconto non adeguatamente compensato. Il regalo compare sull’avviso di pagamento; il conto può ricomparire in una visita privata o in un servizio scomparso.

La famiglia risparmia come automobilista e paga come paziente, pendolare, genitore. Il governo raccoglie applausi; il cittadino raccoglie ricevute. Questa operazione rivela l’assenza di una strategia sul reddito. Nemo dat quod non habet: chi non possiede idee non può distribuire futuro. Distribuisce agevolazioni a scadenza. Uno stipendio fermo resta fermo, un contratto precario resta precario, un affitto insostenibile resta insostenibile. La politica sceglie il beneficio più facile da fotografare e lascia intatti i problemi più difficili da risolvere. Le alternative esistono: sostegni stabili concentrati sui redditi bassi, rinnovi contrattuali, contrasto al lavoro povero, correzione del fiscal drag che assorbe aumenti soltanto nominali. Asili accessibili e assistenza domiciliare ridurrebbero spese obbligate e ostacoli al lavoro; trasporti affidabili alleggerirebbero la dipendenza dall’automobile. Servono coperture e scelte, ma almeno si affronterebbero le cause. Migliorare il reddito significa anche evitare che le famiglie debbano comprare ciò che il servizio pubblico dovrebbe garantire.

Il ripiegamento sulle mancette arriva dopo tre grandi promesse rimaste lontane dai risultati propagandati. L’autonomia differenziata è stata bocciata dalla Consulta in disposizioni essenziali, senza essere integralmente annullata. La riforma costituzionale della giustizia è stata impallinata dai cittadini nel referendum di marzo. Il premierato, fermo in commissione alla Camera dal luglio 2024, sopravvive come un disegno di legge zombie.

Tre fallimenti politici: il Paese doveva cambiare volto, si ritrova uno sconto sul bollo. La promessa di governo si è ridotta a promozione. In Calabria il rischio sui servizi pesa ancora di più. Il monitoraggio ministeriale dei LEA 2024, pubblicato nel luglio 2026, segnala un’insufficienza nell’assistenza distrettuale. Qui servono cure vicino a casa, prevenzione e continuità assistenziale. Una famiglia costretta a pagare prestazioni private o a viaggiare per curarsi non viene risarcita da tre caffè settimanali. Salus populi suprema lex: la salute e il benessere dei cittadini dovrebbero prevalere sulla salute elettorale della maggioranza. Ogni risorsa territoriale non ristorata aggraverebbe proprio queste fragilità. Il governo più longevo della Repubblica si sta rivelando anche il più inutile: dura, ma non migliora la vita. I cittadini non sono stupidi. Giudicano il potere d’acquisto perduto, i rincari, le carenze sanitarie e i servizi mancanti. Per chi affronta duemila euro annui di maggiori spese, duecento euro valgono un decimo del problema.

Il governo offre tre caffè e pretende gratitudine. Le famiglie chiedono di arrivare a fine mese. La distanza tra queste due cose misura il fallimento.