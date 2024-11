Un team del Comando delle Forze operative terrestri dell’Esercito si è recato oggi in Calabria nel sito contaminato di interesse nazionale (Sin) Crotone-Cassano-Cerchiara per rispondere alla richiesta del commissario straordinario per la bonifica Emilio Errigo, «al fine di definire collaborativamente – si legge in una nota – le esigenze della struttura commissariale e le eventuali potenzialità concorsuali della Difesa».

«Il commissario straordinario delegato dalla Presidenza del Consiglio – ricorda la stessa nota – opera sulla base del Dpcm del 14 settembre 2023 che lo autorizza ad avvalersi, tra l’altro, anche delle forze armate e di polizia, per le attività connesse alla realizzazione degli interventi nel Sito contaminato di interesse nazionale».