Il piccolo centro del Catanzarese sarà protagonista della trasmissione Kilimangiaro. Ecco come si potrà votare

Domenica 21 gennaio 2024, a partire dalle ore 17.15, Badolato e la sua comunità internazionale e multiculturale saranno protagonisti del contest televisivo nazionale ospitato dalla trasmissione “Kilimangiaro” condotta da Camilla Raznovich.

Il borgo dei borghi, Badolato in gara

L'antico borgo medievale fondato da Roberto "Il Guiscardo" d’Altavilla, un piccolo presepe della Calabria Ionica, unico borgo a rappresentare la Calabria, è infatti tra le 20 località italiane scelte all’interno del format televisivo che consente di conquistare il titolo di Borgo più bello d’Italia 2024. Si potrà votare a partire dal 25 febbraio fino al 17 marzo dal sito rai dedicato al borgo dei borghi. Qui è presente una pagina di presentazione dei venti paesi in concorso per l’edizione 2024 del contest. La classifica finale e quindi la nomina del “Borgo dei Borghi 2024” verrà svelata durante una “prima serata speciale”, in onda su Rai3 domenica 31 marzo 2024.