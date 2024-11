«Una bella storia la candidatura di Badolato alla competizione Il Borgo dei Borghi 2024. Ricordo che 30 anni fa Badolato era un paese in vendita, oggi è tra i borghi più belli d’Italia. Un grande risultato! Esprimo anche il sostegno all’iniziativa da parte del presidente Occhiuto, con quale siamo impegnati per sostenere il rilancio di Badolato come comunità emblematica di una Calabria dei borghi, splendide realtà che meritano un'occasione. In tal senso, la Regione ha messo in campo diverse iniziative finalizzate alla realizzazione di un turismo destagionalizzato, che possa dare il via ad un altro modello di sviluppo alla Calabria, e che ha bisogno anche di occasioni come questa che noi sosteniamo con un'intensa azione di promozione». Lo ha detto l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, nel corso della conferenza stampa per promuovere la candidatura di Badolato alla competizione “Il Borgo dei Borghi 2024”.

«Per sostenere in maniera poderosa anche questa importante azione di promozione della Calabria – ha proseguito l’assessore Gallo – abbiamo stipulato un contratto di servizio con la Rai che prevede, oltra al grande evento di Capodanno, anche altre 50 uscite su diversi programmi della Tv di Stato, come le tre puntate che andranno in onda su Geo dedicate proprio ai Borghi più belli della nostra regione. Ora, come per Tropea, tutti ci dobbiamo impegnare per raggiungere quest’altro grandissimo obiettivo. Stiamo tutti con Badolato perché stiamo tutti con la Calabria».

All’incontro con la stampa sono intervenuti l’assessore alle politiche sociali con delegata ai Borghi del Comune di Badolato, Pia Russo e il coordinatore e presidente dell'associazione Borghi più belli d'Italia in Calabria, Andrea Ponzo. Presenti anche il vicesindaco del Comune, Ernesto Menniti, e il presidente della Pro-Loco, Pietro Piroso.

L’iniziativa è stata spiegata nel dettaglio dall’assessore alle politiche sociali del Comune di Badolato, Pia Russo. «Badolato – ha affermato – è l’unico borgo calabrese candidato alla competizione televisiva “Il Borgo dei Borghi 2024”, ospitata dal programma Kilimnagiaro in onda la domenica pomeriggio su Rai3. Compete assieme ad altre 19 località italiane e rappresenta quindi l’intera Calabria. Siamo qui per chiedere ai calabresi tutti, alle istituzioni, associazioni, organi di stampa, di votare e sostenere Badolato in questa importante occasione. L’ amministrazione, guidata dal sindaco Giuseppe Nicola Parretta, è impegnata nella promozione del nostro comune su scala nazionale ed internazionale, con l’obiettivo di sostenere e consolidare quel processo rigenerativo che lo riguarda da oltre un ventennio».

«Tutta la Calabria in campo – ha sottolineato il presidente Ponzo – per sostenere la candidatura di Badolato alla competizione “Il Borgo dei Borghi 2024”, come con Tropea che nel 2021 la vinse. Siamo qui oggi per sostenere Badolato che quest’anno rappresenterà la Calabria nella competizione. È un evento importante e per questo il borgo dovrà ottenere massima visibilità e popolarità per poter centrare l’obiettivo. Negli ultimi anni l’associazione si sta muovendo con una serie di iniziative in ottica di valorizzazione del territorio calabrese. La Calabria, infatti, ospiterà nei Comuni di Oriolo e Rocca Imperiale, in provincia di Cosenza, il XVI Festival nazionale de “I Borghi più belli d'Italia”, edizione 2024. Un evento al quale parteciperanno tutte le regioni di Italia con i rispettivi borghi, un’occasione per far conoscere le nostre realtà».

Per sostenere Badolato alla competizione “Il Borgo dei Borghi 2024” si può votare tutti i giorni, un voto al giorno, fino al 17 Marzo collegandosi al seguente sito web: https://www.rai.it/borgodeiborghi/.