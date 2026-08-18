Torna per il secondo anno consecutivo in uno dei borghi più belli d'Italia la manifestazione itinerante “Borgo Divino”, evento estivo che mira alla valorizzazione delle produzioni locali e delle bellezze territoriali. Dopo il successo della scorsa edizione la Regione punta di nuovo su Fiumefreddo Bruzio.

«Dopo quel successo dello scorso anno abbiamo pensato di confermare Fiumefreddo Bruzio che aveva risposto con grande entusiasmo alla nostra chiamata e che ha avuto migliaia e migliaia di presenze lo scorso anno» ha evidenziato l’assessore all’agricoltura Gianluca Gallo.

«Lo scorso anno tanto entusiasmo, quest'anno sono sicuro che ce ne sarà altrettanto per valorizzare i nostri vini in uno con uno dei borghi più belli d'Italia». Appuntamento dal 21 al 23 agosto nel borgo che affaccia sul Mar Tirreno, il centro storico farà da sfondo ideale per le degustazioni delle tipicità locali.

«Apriremo le porte del borgo con intrattenimenti musicali rispecchiando quelle che sono le eccellenze enogastronomiche del territorio di Fiumefreddo Bruzio come la promozione della frittata di patate fiumefreddese, la polpetta di melanzane, la filiciata fiumefreddese» ha aggiunto il vicesindaco del borgo cosentino, Vincenzo Iorio Gnisci.

«Ovviamente avremo circa 100 etichette all'interno del percorso enologico del centro storico». Presente alla conferenza stampa anche il presidente dell’associazione “I borgi più belli d’Italia”, Fiorello Primi. «Queste manifestazioni hanno un senso se riescono a promuovere, in maniera anche clamorosa certe volte, le produzioni vitivinicole, ma non solo. Poi affianchiamo anche il mercato italiano dei borghi quindi la produzione tipica e le ricette tipiche dei nostri borghi che è un po' la seconda gamba della nostra associazione insieme al turismo culturale e al turismo artistico. Ormai ci siamo impegnati molto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti tipici, tra cui sicuramente il vino è uno dei prodotti di eccellenza».