Il giornalista e critico d'arte interviene sulla polemica nata dalle dichiarazioni di Vittorio Sgarbi

REGGIO CALABRIA - Ad alleggerire i toni della polemica nata intorno alla possibilità di inviare i Bronzi di Riace all'Expo 2015, interviene Philippe Daverio sulle colonne del settimanale Oggi. Incalzato dal giornalista sulla polemica innescata dall'idea di Vittorio Sgarbi, il giornalista ha dichiarato "Si potrebbe portare un solo Bronzo di Riace a Milano, lasciando l'altro a Reggio Calabria. Però poi nascerebbe la polemica su quale dei due inviare, allora potremmo chiedere al ministro Franceschini di tirare a sorte lanciando una moneta". Frasi che mettono a nudo il tono surreale dell'intera vicenda, sulla quale Daverio conclude "All'Expo dobbiamo far vedere i muscoli culturali del Paese, non arrivare con un profilo modesto e rassegnato. Io creerei proprio uno spazio dedicato al bronzo. Assieme a quelli di Riace esporrei, che so, la copia del David di Michelangelo, L'uomo in movimento di Boccioni e la Pomona di Marino Marini".

Favorevoli al tour milanese dei Bronzi, il governatore della Lombardia Roberto Maroni, che ha espresso il suo parere in un tweet. Tra i contrari il restauratore del Museo di Reggio Calabria, Nuccio Schepis che suggerisce di realizzare ed inviare all'esposizione mondiale del 2015 due copie dei guerrieri in bronzo, come per la statua equestre di Marco Aurelio esposta al Campidoglio. (lc)