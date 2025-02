Oggi si è celebrata in Italia la giornata dedicata alla lotta al bullismo e al cyberbullismo, un’occasione per accendere i riflettori su una problematica purtroppo di grande attualità. Sono infatti 6 su 10 gli studenti vittime di bullismo a scuola, a denunciarlo un’indagine realizzata da ScuolaZoo, condotta con la collaborazione dell’associazione C’è Da Fare ETS per il supporto degli adolescenti in difficoltà, diffusa proprio in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo istituita su iniziativa del Miur nel 2017.

Tra le iniziative organizzate sul territorio regionale anche quella ospitata dall'Istituto comprensivo Vespucci-Murmura di Vibo Marina, promossa dall’associazione “Vibo Marina C’è” e dalla Italian Football World di Francesco La Gamba, che da anni opera nell’organizzazione di eventi sportivi e attenta alla valorizzazione dei sani valori sportivi e sociali; un evento che ha visto le autorità civili, militari e religiose del territorio impegnate in un dialogo con gli studenti più giovani (classi quinte della primaria e classi prime della scuola secondaria di primo grado) assieme ad alcune delegazioni di società sportive del vibonese come la Tonno Callipo Volley e la Vibonese. Continua a leggere su ilVibonese.it