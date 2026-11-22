A Ouagadougou, Costantin e Marciel hanno avviato una piccola attività di raccolta degli scarti alimentari, che rivendono a un’azienda per la produzione di fertilizzante. Un’iniziativa nata dal basso che trasforma un problema ambientale in un’opportunità di lavoro

Partiamo dal presupposto che in Burkina Faso la raccolta dei rifiuti, anche non differenziati, di fatto non esiste. Le strade, anche nella capitale, sono piene di rifiuti di ogni genere, specie di plastica. Non di rado mi sono imbattuto in una moltitudine di roghi appiccati appositamente per liberare le vie dai rifiuti, specie nottetempo.

Complice la calura e la polvere, che si alza ad ogni più sospinto, di quella terra rossa tipica di questa regione Sub-Sahariana, ci sono orari e zone dove si respira veramente a fatica.

Per questo mi ha incuriosito molto la vista di un carretto, nella città di Ouagadougou, trainato da un asinello, carico di rifiuti della frazione umida. A condurlo due ragazzini, Costantin 14 anni e Marciel 15.

Da come mi hanno raccontato da qualche tempo hanno messo in rete un gruppo di ragazzi, alcuni insieme a loro nella foto, con i quali raccolgono gli scarti alimentari, per lo più di vegetali, e li rivendono ad una azienda della città che ne ricava fertilizzante.

Al momento, almeno in questa fase iniziale, hanno solo un carretto ma mi dicono che sono pronti a breve ad allestirne un secondo, in attesa, qualora aumentasse il volume degli affari, di motorizzarsi.

Per ora stanno facendo di necessità virtù, ma è già tanta roba in un Paese come il Burkina Faso, inventarsi un lavoro dove non esiste quasi nessuna organizzazione produttiva del ciclo dei rifiuti.