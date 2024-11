I due aerei hanno effettuato quattro giri sull'area urbana prima di rientrare in Puglia

La loro presenza nei cieli sovrastanti Cosenza non era passata inosservata, tanto più che i due caccia militari, avvistati a bassa quota, hanno effettuato anche alcune piroette nello spazio aereo prima di allontanarsi e perdersi oltre l’orizzonte.

L’aereonautica militare ha chiarito che si trattava di Eurofighter Typhoon impiegati per garantire la sicurezza dello svolgimento del G7 di Taormina. I due caccia militari si sono alzati in volo per effettuare apposite prove nei cieli di Cosenza. I piloti hanno effettuato quattro giri sull'area urbana per poi riprendere quota e dirigersi verso il golfo di Taranto.

La ricognizione militare ha testato la perfetta funzionalità dei jet. Per l'occasione, con decreto del ministro dell'Interno Marco Minniti, il trattato di Schengen è stato sospeso per 20 giorni; dal 10 maggio sino a fine mese lo spazio aereo è infatti interdetto, così come il traffico marittimo. Questa tipologia di aereo ha visto il suo debutto in combattimento durante l'intervento militare in Libia del 2011 con la Royal Air Force e l'Aeronautica Militare, eseguendo missioni di ricognizione e bombardamento a terra. Il Typhoon ha anche assunto la responsabilità primaria per le funzioni di difesa aerea per le nazioni che dispongono di questi velivoli.

Salvatore Bruno