L’incidente si è verificato a Cittanova. La donna precipitata nel dirupo è stata soccorsa dai poliziotti che hanno formato una ‘catena umana’ per raggiungerla e trarla in salvo

CITTANOVA (REGGIO CALABRIA) - Deve la sua vita ai poliziotti un'anziana donna di Cittanova precipitata in un dirupo e soccorsa dagli agenti della polizia di Stato. L'ottantaquattrenne dopo essere caduta accidentalmente, è rimasta bloccata per diverse ore in un dirupo. I lamenti dell'anziana sono stati uditi da alcune persone che hanno allertato il 113. Sul posto, in una zona impervia di Cittanova, si sono tempestivamente recati gli agenti delle "Volanti" del commissariato che hanno individuato la donna. In attesa dei vigili del fuoco, gli agenti si sono calati nel dirupo utilizzando le cinture dei pantaloni con le quali sono riusciti a formato una "corda umana" ed hanno così raggiunto la donna che è stata tratta in salvo. (ci)