Nuovi, brillanti ospiti nella nuova puntata di Calabresi nel mondo, il format targato LaC Tv condotto da Palma Serrao e Salvatore Stanizzi, in onda ogni sabato alle 12 per mostrare le eccellenze dei talenti calabresi che hanno esportato le loro competenze al di fuori dei confini regionali.

Raggiungeranno la postazione di LaC Tv, nel cuore dell’aeroporto di Lamezia Terme, il talentuoso Davide Imbrogno, cosentino, poliedrico che dopo lunghi anni trascorsi fuori Calabria, ha ceduto al richiamo delle radici ritornando nella terra natia. Imbrogno oltre ad essere un personaggio noto nel mondo della comunicazione e della pubblicità è anche scrittore e regista. Nell’occasione presenterà il suo nuovo libro, intitolato Piani americani: ritratti e ballate d’oltreoceano, nato in occasione della sua permanenza a New York, metropoli che nel suo splendido melting pot ha ispirato la sua dimensione creativa.

Il volume infatti raccoglie una serie di ritratti fotografici particolarmente evocativi, segni inequivocabili di un’attenzione estetica raffinata a fianco ai quali è accostato un racconto, spesso frutto di un’ispirazione fantastica che l’autore ha sviluppato. Come dire, ogni volto diventa il segno autobiografico di una storia che vive nella dimensione letteraria e cattura il lettore. Imbrogno presenterà, dopo il successo a Roma, il suo volume anche a Torino in occasione della Fiera del libro.

Altro graditissimo ospite della puntata sarà l’architetto Giuseppe Samà in diretta da New York che sullo sfondo della grande Mela racconterà la sua attività brillante Oltreoceano, frutto di un percorso fatto di sacrifici e talento ben riconosciuti all’estero.

Samà discuterà assieme ai conduttori anche dei suoi prossimi progetti in Italia e in Europa (in particolare in Romania) e racconterà l’esperienza americana in questa fase politica così complessa e delicata dominata dalla figura di Trump.

Si prefigureranno, assieme al noto architetto e manager paolano, i prossimi futuri scenari in terra americana specialmente a livello economico e finanziario.

Insomma, grazie ai nuovi ospiti anche quella di oggi sarà una puntata scoppiettante e interessante che come mostra lo splendido ruolo dei calabresi in giro per il mondo.