Premiata essenzialmente per le qualità culinarie, la regione si colloca al 37esimo posto nella lista dei viaggi suggeriti dal quotidiano statunitense

La Calabria è tra le mete imperdibili del 2017 secondo il New York Times, che l'ha inserita nella lista di 52 destinazioni da "esplorare" quest'anno. L'elenco spazia per tutto il globo, dal Canada al Perù, dall'India al Giappone, dalla Cina al Marocco, dal Kazakhstan al Botswana. Le citazioni europee sono Croazia (due località), Svizzera, Germania, Inghilterra, Svezia, Francia, Cipro, Portogallo, Grecia, Spagna (due località), Ungheria.



La Calabria è l'unica italiana, collocata al 37esimo posto nella lista dei viaggi suggeriti dal Nyt ai suoi lettori.



“Il cibo in Italia fuori dalle regioni più visitate” è il titolo della breve descrizione firmata da Danielle Pergament che spiega perchè andare in Calabria. E la motivazione è essenzialmente gastronomica: "Alcuni dei pasti migliori in Italia non si trovano a Roma o in Toscana, ma nella Regione meridionale della Calabria", scrive il Nyt, che argomenta così: "La punta dello stivale d'Italia si sta facendo un nome negli ambienti enogastronomici, guidata da posti come il ristorante Dattilo, il ristorante Ruris di Isola Capo Rizzuto e Antonio Abbruzzino a Catanzaro. Nota per i piatti piccanti e per produrre la maggior quota di bergamotto al mondo, la Calabria si sta orientando verso cibi più leggeri, agricoltura biologica e vino di vitigni locali".