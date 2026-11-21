Non solo spiagge e turismo: dai container di Gioia Tauro ai porti turistici, dalla nautica ai parchi marini, la Calabria cerca una nuova dimensione economica sfruttando gli oltre 780 chilometri di costa e le opportunità della Blue Economy

Con oltre 780 chilometri di costa, affacciata su due mari e collocata nel Mediterraneo centrale, la Calabria dispone di condizioni geografiche favorevoli allo sviluppo dell'economia del mare. Una posizione che ha alimentato soprattutto la crescita del turismo balneare, ma che offre opportunità ben più articolate sul piano industriale, imprenditoriale e territoriale.

La Blue Economy comprende infatti un insieme di filiere che spaziano in settori differenti, accomunati da una relazione economica con il mare e dalla possibilità di generare occupazione, investimenti e nuove competenze.

Secondo il XIV Rapporto Nazionale sull'Economia del Mare, presentato nel luglio 2026, in Italia operano 253.599 imprese riconducibili al settore, con oltre 1,13 milioni di occupati e 78,9 miliardi di euro di valore aggiunto diretto, che con l’indotto è pari all'11,4% del PIL nazionale. In Calabria, le imprese del comparto rappresentano il 6% del sistema imprenditoriale regionale, una quota superiore alla media nazionale.

Una base produttiva da sviluppare conoscendo le specializzazioni esistenti e migliorando le condizioni per attrarre nuove attività.

Dal primato di Gioia Tauro alla rete delle economie marittime

Il porto di Gioia Tauro costituisce il riferimento più evidente della capacità calabrese di inserirsi nei mercati internazionali. Con quasi 4,5 milioni di TEU movimentati nel 2025, lo scalo si conferma il principale terminal container italiano e uno dei riferimenti della logistica mediterranea.

Attorno a questa funzione si sviluppano prospettive che riguardano l'intermodalità ferroviaria, le attività retroportuali e i servizi alle imprese. Il Piano operativo triennale 2026-2028 dell'Autorità di Sistema Portuale prevede, tra gli altri interventi, un nuovo interporto e il completamento delle infrastrutture per l'elettrificazione delle banchine.

La questione territoriale riguarda quanto la capacità logistica possa tradursi in attività produttive e occupazione qualificata.

È un ragionamento che coinvolge anche gli altri scali calabresi, chiamati a sviluppare funzioni complementari secondo le rispettive caratteristiche. Per una regione che intende rafforzare il proprio posizionamento mediterraneo, l'accessibilità marittima rappresenta una condizione importante, ma servono imprese, collegamenti, servizi e competenze per trasformarla in vantaggio economico.

Il nuovo Master Plan e le prospettive della portualità turistica

Si inserisce qui l'aggiornamento del Master Plan regionale della portualità turistica, avviato a settembre 2026.

L'avviso, ancora ricognitivo, consente ai Comuni costieri di proporre il completamento della rete o nuovi approdi. Contempla iniziative private e partenariati pubblico-privati, con possibile cofinanziamento regionale fino al 20%.

L'iniziativa interviene su un segmento specifico dell'economia del mare, quello della portualità turistica, e richiama la necessità di valutare il rapporto tra nuove infrastrutture, domanda effettiva e opportunità economiche dei territori.

La rete degli approdi dovrebbe favorire anche servizi di assistenza, manutenzione, rifornimento, cantieristica e formazione professionale, attraverso collegamenti con le imprese già operative e quelle che potrebbero insediarsi.

È un'occasione per specializzare gli scali e misurare la durata degli effetti economici degli investimenti.

Due coste, progetti e vocazioni differenti

Il fermento interessa diversi territori calabresi. Nell'alto Tirreno cosentino, Diamante ha concluso positivamente la Conferenza dei servizi per il completamento del proprio porto turistico, mentre a Paola il progetto della Marina di San Francesco resta legato alla definizione delle coperture finanziarie.

Sul versante ionico, Corigliano-Rossano mostra una vocazione produttiva attraverso gli investimenti nella cantieristica e nei servizi alla pesca, con la recente attivazione di nuove strutture per l'alaggio e il varo. A Crotone il Piano operativo triennale prevede interventi per 12,5 milioni di euro nell'annualità 2026, mentre Catanzaro Lido prosegue il percorso progettuale per il completamento del porto.

Progetti con funzioni e avanzamenti diversi, che impongono una programmazione capace di riconoscere le vocazioni territoriali ed evitare sovrapposizioni.

Il Vibonese, tra sviluppo industriale e nuove opportunità

La provincia di Vibo Valentia mostra la complessità delle relazioni tra economie marittime.

Il porto di Vibo Marina, al centro di varie polemiche e proposte nei mesi scorsi, conserva una funzione commerciale e industriale, accanto alle attività pescherecce e alla nautica da diporto. Il Piano operativo triennale dell'Autorità portuale prevede oltre 12 milioni di euro di investimenti nell'annualità 2026 e, il 4 novembre, sono stati consegnati i lavori di consolidamento delle banchine Pola e Tripoli, finanziati con 6,5 milioni.

Sul fronte privato, il progetto della CADI S.r.l., dopo uno stallo ventennale e un contenzioso milionario, è avanzato con la sottoscrizione, il 3 novembre, di due atti integrativi di concessione demaniale. Sono previsti nuovi pontili e servizi per il diporto.

Rimane tuttavia aperta la controversia sui depositi costieri della Meridionale Petroli e sulla loro possibile delocalizzazione. Una vicenda che coinvolge esigenze industriali, sicurezza, occupazione, disponibilità degli spazi e prospettive di trasformazione urbana. La stessa società ha dichiarato di non aver assunto impegni alla delocalizzazione, evidenziando le questioni ancora irrisolte.

La compresenza di funzioni richiede una visione territoriale che sappia comporre interessi economici diversi.

Tra le imprese già operative, Marina Carmelo – Vibo Yacht Assistance ha ottenuto il Blue Marina Awards 2026 nella categoria degli approdi turistici a vocazione superyacht, confermando il ruolo della qualità dei servizi e delle competenze nella competitività nautica.

A Nicotera è stata rilanciata la proposta di riprendere il progetto preliminare del 2016, con 365 posti barca e un investimento di circa 20 milioni di euro. Un'ipotesi da verificare sul piano tecnico, finanziario e ambientale.

Sono prospettive che potrebbero contribuire a qualificare il Vibonese come sistema costiero integrato, collegando i porti alla Costa degli Dei e all'entroterra, alle attività produttive, al patrimonio culturale e alle filiere enogastronomiche.

Reggio Calabria, una porta verso il Mediterraneo

A Reggio Calabria, il piano da circa 100 milioni di euro illustrato in ottobre dal sindaco Francesco Cannizzaro e dall'Autorità portuale dello Stretto prevede il potenziamento dello scalo, con attenzione alla crocieristica e ai collegamenti tra le sponde.

Nell'area di Porto Bolaro, il progetto privato Mediterranean Life propone un porto turistico e un intervento di rigenerazione costiera. Il confronto con gli uffici comunali prosegue, mentre restano da definire questioni urbanistiche e amministrative.

La posizione sullo Stretto può rafforzare Reggio come porta del Mediterraneo centrale, collegando traffici, turismo e servizi attraverso investimenti e una strategia economica coerente.

I parchi marini e l'economia della tutela ambientale

La Blue Economy comprende anche il patrimonio naturale che sostiene attività economiche e qualità dei territori costieri.

L'Ente per i Parchi Marini Regionali gestisce sei parchi e 28 Zone Speciali di Conservazione di valore biologico e paesaggistico.

La conservazione degli ecosistemi è una responsabilità ambientale e apre opportunità per ricerca, monitoraggio, formazione, servizi specializzati e turismo naturalistico.

Il Circuito dei Servizi Turistici Sostenibili, promosso dall'Ente, punta a coinvolgere le imprese locali nella costruzione di un'offerta coerente con la tutela delle risorse naturali. Il programma Blue Guardians Calabria prevede inoltre il coinvolgimento dei diving center nel monitoraggio degli impatti turistici sugli ecosistemi marini.

Esperienze che intrecciano tutela e impresa, ma i cui effetti devono ancora essere misurati.

La crescita di portualità e nautica richiede attenzione agli ormeggi, alla qualità delle acque, agli habitat e alle pressioni sugli ecosistemi.

La tutela deve entrare nella programmazione economica attraverso strumenti che valutino la compatibilità degli investimenti e la conservazione del capitale naturale.

Una strategia di marketing territoriale per l'economia del mare

L'aggiornamento del Master Plan offre alla Calabria una possibilità immediata: accompagnare la programmazione delle infrastrutture turistiche con una valutazione delle ricadute economiche e territoriali.

I criteri regionali considerano già sostenibilità economica e ambientale, complementarità degli approdi e coinvolgimento delle comunità. Occorre tradurli in obiettivi misurabili, verificando occupazione generata, imprese locali coinvolte, attività durante l'anno ed effetti sugli ecosistemi.

Una prospettiva di sviluppo più ampia richiede anche una strategia regionale di marketing territoriale dedicata alla Blue Economy.

Si potrebbe partire da una mappatura delle specializzazioni produttive, delle competenze e delle opportunità d'investimento, individuando priorità condivise tra istituzioni, autorità portuali, imprese, università ed enti ambientali.

L'obiettivo sarebbe rafforzare il posizionamento della Calabria verso mercati e investitori, sostenere le imprese e collegare infrastrutture, formazione, innovazione e occupazione.

Attrarre investimenti dipende anche dalla qualità dei servizi, dalla certezza delle procedure, dalle professionalità disponibili e dalla coerenza delle scelte territoriali.

Le opportunità riguardano settori e territori differenti. Per valorizzarle occorre riconoscere ciò che già funziona, affrontare le criticità e creare condizioni favorevoli allo sviluppo.

La competitività dell'economia del mare calabrese si misurerà soprattutto a terra, nel lavoro che riuscirà a creare, nelle imprese che saprà sviluppare e nel valore che resterà ai territori.

*Esperto di Marketing e Comunicazione per le PMI e di Marketing Territoriale e Valorizzazione Culturale per la PA – CMO del gruppo Fedinvest