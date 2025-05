Un evento culturale internazionale di notevole importanza istituzionale e promozionale si svolgerà il 14 maggio 2025 nella residenza dell’Ambasciatore d’Italia a Bruxelles. L’evento dal titolo "Coesione e sviluppo turistico in Calabria, tra arte, cultura e percorsi enogastronomici" è promosso dall’Associazione Calabresi in Europa e dall’Ambasciata d’Italia a Bruxelles e prevede la partecipazione della comunità di calabresi e italiani che vivono e lavorano a Bruxelles in Belgio e di una serie di rappresentanti del mondo istituzionale dell’Unione europea, associativo e imprenditoriale.

Dopo i saluti dell’Ambasciatore d’Italia a Bruxelles Federica Favi e della presidente dell’Associazione Calabresi in Europa Berenice Franca Vilardo, sono previsti gli interventi di Pierre Di Toro, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles e di Cristina Gioffrè, V. direttore dell’Agenzia per il Commercio Estero ICE. Sarà presente per le conclusioni Maria Tripodi, sottosegretario di Stato al ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale del Governo italiano. Chairman dell’importante evento il prof. Peppino De Rose, direttore scientifico - V. presidente dell’Associazione Calabresi in Europa Bruxelles, docente universitario ed esperto in politiche di coesione Ue.

Ospite d’onore il Comune di Montalto Uffugo per presentare al pubblico internazionale la prossima edizione del Festival internazionale Ruggero Leoncavallo con i saluti del sindaco Biagio Faragalli e del direttore artistico maestro Antonio De Luca.

L’evento prevede l’esibizione dal vivo di alcuni artisti con i brani di Ruggero Leoncavallo, con protagonisti un tenore ed un baritono accompagnati al pianoforte per dilettare il pubblico internazionale con le famose melodie del musicista di origini montaltesi. In programma anche una degustazione di prodotti tipici calabresi offerti da aziende della provincia di Cosenza organizzata da chef esperti nel settore, per deliziare il palato degli importanti ospiti e promuovere nella Capitale d’Europa le identità enogastronomiche della Calabria.