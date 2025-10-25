Al termine della sfida fra i ballerini, andrà in onda il secondo appuntamento con Ballando on the road: un viaggio nella nostra regione, dall’Arcomagno all’Arena dello Stratto passando per il borgo di Badolato
La Calabria sbarca su Rai1 nella prima serata di sabato, con Ballando con le stelle. L’iniziativa, fanno sapere dalla Regione, è realizzata nell’ambito della convenzione tra Rai Com e Regione Calabria – dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission.
Al termine della sfida delle Stelle, andrà in onda il secondo appuntamento con “Ballando On The Road”. Protagoniste, la Calabria e le sue bellezze. Si parte con la vista aerea del borgo di Badolato, con le immagini del Codex Purpureus Rossanensis, con l’opera di Umberto Boccioni alla Galleria nazionale di Cosenza.
A raccontare la Calabria sono anche gli scatti del Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium a Roccelletta di Borgia (Cz), del porticciolo di Catanzaro, della costa ionica nelle cui acque furono ritrovati i Bronzi di Riace, della statua della Minerva ad Arena dello Stretto (Rc), del teatro Cilea di Reggio Calabria. E ancora le immagini del Collezionista di Venti, opera di Edoardo Tresoldi a Pizzo Calabro (Vv), del tramonto sulla spiaggia di Palmi (Rc), di Arcomagno sulla costa tirrenica cosentina, del tramonto a Pietragrande (Cz).