La protesta sindacale, attesa per venerdì, potrebbe comportare variazioni al programma di circolazione anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione

Uno sciopero del personale di Trenitalia è stato proclamato in Calabria dalle segreterie regionali di Filt-Cgil,Ugl, Fast e Orsa dalle 9 alle 17 di venerdì 11 novembre. A darne notizia è un comunicato di Trenitalia.

"Non sono previste modifiche - è detto nel comunicato - all'offerta commerciale per i treni di lunga percorrenza. Particolare attenzione sarà riservata alle corse in servizio regionale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione. La protesta sindacale potrebbe comportare variazioni al programma di circolazione anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione".