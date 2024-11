Cambiano le direzioni di due delle quattro testate provinciali del gruppo editoriale Diemmecom. L'editore Domenico Maduli: «A loro l’augurio di buon lavoro per questa nuova e appassionante sfida che li vedrà impegnati in prima linea»

Cambio della guardia alle direzioni de IlReggino.it e Cosenzachannel.it, due delle quattro testate provinciali del gruppo editoriale Diemmecom.

Massimo Clausi nuovo direttore di Cosenza Channel

Massimo Clausi, giornalista già in forza al network LaC da qualche mese con il ruolo di coordinatore del settore politico, è il nuovo direttore di Cosenza Channel, la testata entrata a far parte della famiglia Diemmecom e diventata in poco più di un anno punto di riferimento per i cittadini di Cosenza e per l’intera provincia bruzia. Clausi, che subentra a Pier Paolo Cambareri, è giornalista professionista dal 2002. Ha lavorato per 24 anni al Quotidiano della Calabria dirigendo prima la cronaca di Cosenza e provincia, poi quella regionale. Ha anche collaborato con l'Adnkronos come corrispondente dalla Calabria ed è autore dell'istant book Le navi dei veleni edito dai tipi di Rubbettino.

Ad affiancare Massimo Clausi, ci sarà Antonio Alizzi, nominato vicedirettore. Giornalista professionista anche lui, ha iniziato a lavorare nel campo giovanissimo. Ha collaborato per diverse testate partendo dallo sport e appassionandosi poi alla cronaca nera e giudiziaria. Ha seguito diversi processi importanti, come quelli relativi all’omicidio Lanzino e alla strage di Cassano allo Ionio. Insieme a un gruppo di amici nel 2016 si è tuffato nell'esperienza di Cosenza Channel, con l’acquisizione della testata nel network anche Antonio Alizzi è entrato a far parte della famiglia LaC. Da oggi con un ruolo fondamentale.

Claudio Labate alla guida del Reggino

A guidare il Reggino.it sarà invece Claudio Labate che prende il posto di Pietro Bellantoni. Classe ’75, ha una lunga gavetta alle spalle. Ancora studente si è avvicinato al giornalismo nel mondo della carta stampata al Domani. Dopo un passaggio al quindicinale Calabria Sera, è approdato al quotidiano Calabria Ora, dove da vice caposervizio ha guidato la redazione di Reggio prima e quelle della Locride e della Piana poi. È diventato giornalista professionista e ha collaborato poi con Il Garantista. Nel suo bagaglio professionale ci sono anche collaborazioni con i cartacei Il Quotidiano del sud e Famiglia Cristiana. Nell’estate del 2021 è invece diventato organico della testata LaC News24, dove si occupa stabilmente di politica regionale e delle vicende di Palazzo Campanella.

Gli auguri dell'editore Domenico Maduli

«Tre giornalisti fortemente radicati nel territorio e dalla consolidata esperienza giornalistica – ha detto il presidente ed editore del gruppo LaC Domenico Maduli – che da oggi guideranno due delle testate provinciali del gruppo, presidio e voce di intere comunità. A loro l’augurio di buon lavoro per questa nuova e appassionante sfida che li vedrà impegnati in prima linea. L'informazione di prossimità locale oggi ha un ruolo fondamentale per raccontare i territori e farlo con professionalità, passione, rigore, e lealtà è la nostra principale missione».