Due giorni di iniziative ospitate alla Città dei Ragazzi

Quella della sicurezza stradale è una mission importante, soprattutto se diretta ai giovani, affinché modifichino i loro comportamenti quando sono alla guida. Ed è altrettanto importante che la diffondano sempre di più, facendola diventare una vera e propria cultura, in grado di inculcare il rispetto per sé e per gli altri. Attorno a questi temi ruoterà la seconda edizione del Campus della sicurezza stradale, promossa dalle associazioni forSics-Sicurezza Stradale e I Nostri Angeli con il patrocinio del Comune di Cosenza e della Presidenza del Consiglio comunale. La manifestazione, in programma giovedì 3 maggio e venerdì 4 maggio alla Città dei Ragazzi.

