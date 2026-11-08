L'Honour Award – Family Heritage 2026 alla storica azienda Ippolito 1845 di Cirò Marina. Oltre 180 anni di tradizione, cinque generazioni e un patrimonio imprenditoriale che continua a crescere grazie alla passione e alla visione di Vincenzo, Paolo e Gianluca Ippolito

Ci sono storie imprenditoriali che vanno ben oltre i confini di un'azienda, perché diventano parte integrante dell'identità di un territorio, ne custodiscono le radici e contribuiscono a raccontarne il valore nel mondo. Quella delle Cantine Ippolito 1845 è certamente una di queste.

Un percorso straordinario, fatto di sacrifici, intuizioni, tradizioni familiari e capacità di innovare, che oggi riceve un nuovo e prestigioso riconoscimento internazionale.

Venerdì 6 novembre, nella splendida cornice del Teatro Puccini di Merano, in occasione della 35ª edizione del Merano WineFestival, la storica azienda vitivinicola calabrese ha ricevuto l'Honour Award Merano WineFestival 2026 – Family Heritage, riconoscimento dedicato alle famiglie che hanno saputo custodire e tramandare la propria tradizione produttiva, mantenendo un legame profondo con il territorio d'origine.

Un premio che rappresenta molto più di un successo aziendale: è un riconoscimento alla storia della viticoltura calabrese e a una famiglia che, da cinque generazioni, contribuisce a portare il nome di Cirò e della Calabria ben oltre i confini regionali e nazionali.



Una storia che nasce nel 1845 e attraversa cinque generazioni

Per comprendere il valore di questo premio bisogna tornare indietro nel tempo, precisamente al 1845, quando Vincenzo Ippolito impresse le proprie iniziali su un casolare di campagna nella marina di Cirò, tra vigneti, uliveti e aranceti.

Da quel gesto prese forma una storia destinata ad attraversare quasi due secoli.

La famiglia Ippolito ha accompagnato alcune delle trasformazioni più importanti della viticoltura regionale, contribuendo in maniera determinante all'affermazione del Cirò come vino di qualità.

Negli anni successivi alla Prima guerra mondiale, Don Vincenzo Ippolito rilanciò l'attività familiare, realizzando quella che sarebbe diventata la prima cantina moderna di Cirò. Negli anni Quaranta arrivò un'altra intuizione decisiva: l'imbottigliamento del vino, all'epoca una scelta pionieristica nel panorama calabrese.

Successivamente, sotto la guida di Antonio e Salvatore Ippolito, l'azienda proseguì il proprio sviluppo, investendo nei vigneti, nelle tecnologie e nella valorizzazione delle varietà autoctone.

Una storia che si intreccia anche con il riconoscimento della denominazione Cirò e con la progressiva affermazione del Gaglioppo e del Greco Bianco sui mercati nazionali e internazionali.

Oggi Ippolito 1845 rappresenta la più antica realtà vinicola ancora esistente in Calabria, con una tenuta di oltre cento ettari nel territorio cirotano e una produzione che continua a esprimere il legame tra qualità, tradizione e innovazione.



Vincenzo, Paolo e Gianluca: tre protagonisti di una nuova stagione di successi

Dietro questo importante riconoscimento non c'è soltanto il prestigio di un cognome o il valore di una tradizione secolare.

C'è soprattutto il lavoro quotidiano, la determinazione e la capacità imprenditoriale di Vincenzo, Paolo e Gianluca Ippolito, protagonisti di una nuova stagione di crescita e valorizzazione dell'azienda di famiglia.

A loro va riconosciuto il merito di avere raccolto un'eredità importante senza limitarsi a custodirla, scegliendo invece di investire, innovare e confrontarsi con un mercato vitivinicolo sempre più competitivo ed esigente.

La loro forza è stata quella di non perdere mai il rapporto con le proprie origini, pur maturando una visione moderna e internazionale dell'impresa.

In un territorio nel quale fare imprenditoria significa spesso affrontare difficoltà strutturali, limiti infrastrutturali e ostacoli alla competitività, Vincenzo, Paolo e Gianluca rappresentano un esempio concreto di come la Calabria possa esprimere capacità manageriali, qualità produttiva e ambizione.

Hanno creduto nelle potenzialità della propria terra, hanno continuato a investire nella valorizzazione dei vitigni autoctoni, nella ricerca della qualità, nella sostenibilità delle coltivazioni e nella costruzione di un'identità aziendale riconoscibile.

Particolarmente significativo è anche il valore del ritorno alle proprie radici, testimoniato dal percorso di Paolo Ippolito, che dopo importanti esperienze professionali nel marketing e nella comunicazione ha scelto di rientrare in Calabria per contribuire, insieme ai cugini Vincenzo e Gianluca, allo sviluppo dell'impresa familiare.

Tre percorsi personali che si sono ricongiunti intorno a un progetto comune, dimostrando che anche dal Mezzogiorno si possono costruire esperienze imprenditoriali capaci di competere ai massimi livelli.

È questa, forse, la lezione più bella della famiglia Ippolito: non bisogna necessariamente lasciare la Calabria per realizzare grandi progetti. Si può scegliere di restare, di ritornare, di investire e di trasformare le proprie radici in una straordinaria opportunità di crescita.



Un premio che appartiene anche a Cirò Marina e alla Calabria

Il riconoscimento ottenuto al Merano WineFestival assume un significato particolare anche per Cirò Marina e per l'intero comprensorio cirotano.

La viticoltura, in questo territorio, non rappresenta semplicemente una voce dell'economia locale. È cultura, memoria, identità e uno degli elementi più autentici attraverso cui la Calabria può raccontarsi al mondo.

Cantine Ippolito 1845 ha contribuito, nel corso della propria storia, a costruire questa reputazione, accompagnando il nome del Cirò nei mercati e nei contesti internazionali.

La famiglia Ippolito, attraverso il proprio lavoro, dimostra quanto il tessuto produttivo calabrese possa rappresentare una risorsa strategica per il futuro della regione, soprattutto quando riesce a unire competenze, investimenti e attaccamento al territorio.

Il premio di Merano è dunque anche un motivo di orgoglio collettivo, un riconoscimento che idealmente appartiene a quanti hanno contribuito, nel corso delle generazioni, a fare del vino uno dei simboli più riconoscibili della terra cirotana.



Il futuro si costruisce senza dimenticare le proprie radici

Nel commentare il prestigioso riconoscimento, Gianluca, Paolo e Vincenzo Ippolito hanno espresso orgoglio e gratitudine, dedicando idealmente il premio all'intera famiglia e alle generazioni che li hanno preceduti.

Un sentimento che racconta bene la filosofia di un'impresa nella quale la continuità generazionale non rappresenta un semplice passaggio di consegne, ma una responsabilità verso la propria storia e il proprio territorio.

L'Honour Award – Family Heritage 2026 arriva così a suggellare una storia lunga 181 anni, ma soprattutto a valorizzare un presente fatto di impegno, progettualità e prospettive future.

A Vincenzo, Paolo e Gianluca Ippolito va riconosciuto il merito di avere dimostrato, con il lavoro e con i risultati, che la tradizione diventa davvero un patrimonio quando incontra il coraggio di innovare.

In una Calabria che ha bisogno di esempi positivi, di imprenditori capaci di creare valore e di giovani generazioni disposte a credere nelle potenzialità della propria terra, il percorso della famiglia Ippolito rappresenta una testimonianza significativa.

Perché il successo di un'impresa profondamente radicata nel proprio territorio non è mai soltanto un successo privato. Può diventare un'opportunità di riconoscimento e promozione per un'intera comunità.

Da Cirò Marina a Merano, dalla Calabria al mondo: Ippolito 1845 continua a dimostrare che le grandi storie non sono soltanto quelle che resistono al tempo, ma quelle che hanno ancora il coraggio di scrivere nuove pagine.