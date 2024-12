Un Capodanno senza star di grido ma con un volto emergente anche se controverso. Catanzaro si prepara a salutare la fine del 2024 e l'arrivo del 2025 con un evento che ha sicuramente risentito dei ritardi con cui l'amministrazione comunale ha gestito l'organizzazione delle feste natalizie, e con una soluzione di ripiego che risponde al nome del giovane rapper romano "El Matador", che la sera del 31 dicembre sarà sul palco del capoluogo calabrese per il concerto di fine anno.

Una soluzione che sicuramente punta a venire incontro alle esigenze di un pubblico soprattutto giovanile, ma che ha anche suscitato diverse critiche in città, con alcuni esponenti del mondo della cultura e della politica che hanno sottolineato l'inopportunità di invitare a Catanzaro un artista i cui testi sono ritenuti quantomeno controversi. In particolare, il portavoce cittadino di Fratelli d'Italia, Pierpaolo Pisano, ha ricordato che «El Matador è noto alle cronache poiché in alcuni suoi concerti ha tenuto comportamenti offensivi nei confronti delle forze dell'ordine e addirittura, in alcuni suoi testi, egli fa esplicito riferimento alla possibilità di sparare contro le guardie».

In generale chi critica l'organizzazione del Capodanno a Catanzaro ha poi rimarcato l'assenza di un nome di spicco della musica italiana, a differenza di quanto avverrà in altre piazze calabresi: da parte dei detrattori si fa così presente che Reggio Calabria festeggerà l'arrivo del 2025 con il Capodanno Rai, che Cosenza ospiterà Achille Lauro e Corigliano Rossano ospiterà J-Ax e Rocco Hunt.

Chi invece difende l'operato dell'amministrazione sottolinea come il nome di "El Matador" può fare da attrattore per numerosi giovani e che alla fine si tratta sempre e soltanto di canzoni. Resta comunque il dato del ritardo da parte del Comune nell'organizzazione degli eventi natalizi, ritardo dovuto anche alla mancata aggiudicazione della gara bandita per lo scopo a causa di alcune anomalie riscontrate nelle domande di partecipazione.

Alla fine l'amministrazione cittadina ha "spacchettato" in due il cartellone, assegnando alla Fondazione Politeama la rassegna "A farla amare" fino al 30 dicembre e invece riservandosi l'organizzazione del concerto di Capodanno: e così il Comune ha accolto la proposta dell'associazione culturale Calidea, che ha offerto «la realizzazione del progetto “Capodanno 2025 a Catanzaro”, per un costo di 70mila euro (in parte attinti dal fondo di riserva). Sul palco per l'arrivo del 2025 dunque ci sarà El Matador, ventenne rapper romano di successo dai molteplici follower su Tik Tok e Instagram e tra i finalisti del programma di Netflix "Nuova scena": oltre al rapper, sono previsti dj set live dei migliori disc jockey a livello locale».