Dopo il “botto” con Max Pezzali, anche quest’anno Corigliano Rossano non vuole farsi mancare nulla in vista di capodanno.

E probabilmente si raddoppierà. Non uno ma due concerti per quello che dovrebbe essere – il condizionale è d’obbligo – un evento più lungo e che abbraccia sostanzialmente tutte le età.

Saltata l’idea Elodie paventata nei giorni scorsi, probabilmente troppo cara, chi si esibirà a Corigliano Rossano non sarà comunque da meno, proprio perché la proposta al pubblico sarà doppia. Ripescando da un celebre spot del 1985, in questo casi mai fu più azzeccato di «du gust is megl che 'uan».

Nulla di ufficiale al momento, sia chiaro, anche per quel che riguarda il concerto di Natale.

L’anno scorso in piazza Salotto a Corigliano si è esibito Pezzali, il 25 dicembre in piazza Bernardino Lefosse a Rossano è salito sul palco Shade. E l’anno prima Coez.

Nel solco di questa tradizione, per le festività 2024 ed il principio dell’alternanza, il capodanno sarà organizzato a Rossano ed il concerto di Natale a Corigliano.

Gli indizi

Il primo a esibirsi dovrebbe essere un giovane cantante che comunque vanta un repertorio ampio. Una sua canzone nel 2019 ha accompagnato la campagna elettorale di Flavio Stasi, poi eletto sindaco. Sì, è Rocco Hunt e quella canzone era “Nu jorno buono”. Hunt è cresciuto da allora, ha collaborato con altri artisti e firmato spesso hit estive.

Dovrebbe essere lui il primo ospite di piazza Lefosse, nel cuore di Rossano ad intrattenere la Gen Z. Per le Gen X, Y o millenials – ammesso che sia lui – farà sicuramente divertire un sacco J Ax, il celebre rapper milanese fondatore degli Articolo 31 che lo seguiranno sul palco, in attività dal 1990, per il quale sarebbero anche inutili presentazioni ed elenco di successi. Dovrebbero prima partecipare al capodanno Rai a Reggio Calabria e poi raggiungere la città ionica.

Se il sindaco Stasi, che rimane abbottonatissimo sulla faccenda, dovesse riuscire a “chiudere” questo spettacolare duetto, ormai come da tradizione, a Corigliano Rossano anche quest’anno ci sarà da divertirsi.