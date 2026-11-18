Il miele a Paola, la sartoria a Castrovillari, l’informatica a Cosenza. E poi il vino a Catanzaro, l’orto a Palmi. A specializzarsi non sono solo le aziende del territorio, ma anche le carceri. Con due progetti finanziati dal ministero della Giustizia per oltre 13 milioni di euro, la Regione Calabria punta a potenziare i laboratori esistenti nei suoi 12 istituti di pena, garantendo percorsi di formazione anche a chi è in uscita dal carcere o in esecuzione penale esterna.

Due progetti, con l’obiettivo di “riempire il tempo della pena con corsi di formazione, con un'attività pratica, una formazione professionalizzante diretta, che attribuisce delle competenze”, spiega Gabriella De Stradis, direttrice generale per il Coordinamento delle politiche di coesione del Ministero, intervenuta da remoto alla conferenza stampa di presentazione dei progetti ‘Vite oltre le mura’ e ‘Semi di libertà’, presso la Cittadella regionale. Il filo conduttore è la speranza: quella di “poter, una volta terminato il periodo della pena, entrare nel mondo del lavoro per chiudere il percorso di criminalità e proporsi a una nuova vita. È un'ambizione molto sfidante, e la sfida si misura anche con le risorse che sono state destinate”, aggiunge la dirigente.

'Vite oltre le mura’, che riguarda la formazione delle persone recluse, prevede attrezzature e spazi curati dall’Amministrazione penitenziaria ma anche corsi di formazione erogati dalla Regione. I detenuti, adeguatamente seguiti, si specializzeranno nella produzione di vino, miele, pasta, biscotti, conserve e marmellate. In totale, sono 20 gli interventi previsti e in corso di realizzazione nei 12 penitenziari.

“I nostri 2900 ospiti delle ‘patrie galere’ calabresi da oggi possono cominciare a pensare che forse c'è qualche opportunità in più, grazie all'impegno quotidiano e congiunto di tutti gli operatori”, sottolinea Lucia Castellano, provveditrice dell’Amministrazione penitenziaria per la Calabria, durante la conferenza stampa.

All’interno degli istituti, alcuni spazi sono già pronti grazie agli acquisti promossi dal Prap. C’è il laboratorio di apicoltura della casa circondariale di Paola, dotato di tutta la strumentazione e operativo grazie al lavoro di detenuti e personale di Polizia penitenziaria. Le pareti sono color senape e rosso, inusuali per un istituto di pena. “Uno immagina sempre che le carceri debbano essere brutte sporche e cattive, invece noi vogliamo essere molto belli, molto attraenti e molto confortevoli, anche per i nostri ospiti”, prosegue Castellano.

Il laboratorio di apicoltura a Paola

Castrovillari, che ospita già un corso di alta sartoria per le donne detenute, rinnova i suoi spazi, e il Prap ha acquistato nuove macchine da cucire per potenziare l’attività. Cosenza, invece, è pronta a rafforzare l’informatica: la vicina Università della Calabria e il territorio, votati alla ricerca sulle nuove tecnologie, potrebbero essere essenziali per dare opportunità lavorative ai detenuti. A Locri, il fiore all’occhiello è la lavorazione del ferro: i detenuti del laboratorio costruiscono, tra l’altro, anche le reti per i letti che riforniscono gli altri istituti. Gli ordinativi sono circa 600 all’anno.

Il laboratorio di sartoria a Castrovillari

Nell’economia calabrese, a trainare sono l’agricoltura, l’artigianato e i servizi, ed é per questo che le competenze delle persone recluse vanno sviluppate intorno a questi settori, massimizzando così le opportunità di occupazione. A questo proposito, è attiva una Commissione regionale per il lavoro penitenziario, della quale fanno parte anche le associazioni di categoria e i centri per l’impiego.

Il volume economico del progetto ‘Vite oltre le mura’ è imponente: il Prap della Calabria è stato beneficiario di oltre 9 milioni di euro. Una cifra considerevole “da spendere entro il 2027, come obiettivo che ci siamo prefissati. Abbiamo comunque margine, fino al 2028, per poter rendicontare tutte le spese”, dice Rosario Focà, tecnico del Prap. Lo sforzo è stato anche organizzativo: per gestire i fondi è stato costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare e si è reso necessario stipulare delle convenzioni con i singoli istituti penitenziari.

Con ‘Semi di libertà’, coloro che stanno per uscire dal carcere e le persone in esecuzione penale esterna potranno acquisire diverse competenze. I corsi in partenza riguardano l’alfabetizzazione digitale, la formazione linguistica e, ancora, agricoltura sociale e ristorazione. Tra i servizi di accompagnamento al lavoro ci sono anche workshop per la redazione di curriculum e tirocini extracurriculari, per i quali è prevista anche un’indennità mensile di 400 euro. Sono in fase di selezione i soggetti beneficiari per questa prima fase di avvio del progetto.

Rocco Scicchitano, dirigente dell’Ufficio interdistrettuale di Esecuzione penale esterna (Uiepe), durante la conferenza stampa si sofferma sul nome del progetto: “‘Semi di libertà’ è insieme qualcosa di piccolo e qualcosa di gracile. Tante volte non dà frutto, in alcuni casi dà frutti spontanei, nel nostro caso dà frutti se è curato: le persone che sono in carico ai nostri uffici non sono riuscite probabilmente a far frutti da soli: hanno bisogno di un aiuto istituzionale”. Il sostegno è rappresentato dal lavoro e dalla formazione, essenziali anche per chi sta per uscire dal carcere. “Molte persone hanno quasi paura di uscire dall'istituto: la concentrazione di suicidi è nella fase iniziale e nella fase finale – spiega Scicchitano -. Gli ultimi mesi sono i più delicati, ed è lì che dobbiamo essere presenti”.

Di questi progetti come portatori di una reale “seconda opportunità” parla anche Pasqualina Straface, assessore regionale all’Inclusione sociale, Sussidiarietà e welfare, Pari opportunità e Benessere animale: “Si evita che queste persone possano ritornare in un circuito di maginalità e di recidiva, questo è l'aspetto che mi ha più toccato, soprattutto da un punto di vista umano”. Alla conferenza stampa sono intervenute anche Iole Fantozzi, dirigente generale del dipartimento per l’Inclusione sociale, la Sussidiarietà e il Welfare di comunità; Ersilia Amatruda, dirigente; Giovanna Francesca Russo, garante regionale dei diritti delle persone private della libertà.

Le iniziative sono finanziate dal Ministero, nell’ambito del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (risorse a valere sul Fondo sviluppo europeo e sul Fondo europeo sviluppo regionale), gestito dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.