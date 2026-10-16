Dalle prime ore di questa mattina una decina di mezzi pesanti si sono posizionati a motore spento nei pressi dello svincolo tra la statale 106 e la Strada di Grande Comunicazione Jonio-Tirreno, a Grotteria Mare. I camionisti, esasperati dall'impennata vertiginosa dei costi del carburante che sta rendendo insostenibile anche il semplice viaggio di linea, sono scesi in strada per alzare la voce e chiedere interventi urgenti da parte delle istituzioni regionali e nazionali.

La presenza dei tir allo svincolo sta provocando sensibili rallentamenti al traffico lungo la jonica, con code e qualche momento di congestione. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine per monitorare la situazione, regolare il flusso dei veicoli ed evitare che si creino blocchi totali della circolazione.

A portare il proprio sostegno e la vicinanza della comunità locale è arrivata anche la sindaca di Siderno, Mariateresa Fragomeni. Il primo cittadino si è intrattenuta con gli autotrasportatori ascoltando le loro preoccupazioni e sottolineando l'importanza di non lasciare solo un comparto cruciale per l'intera economia del territorio calabrese.