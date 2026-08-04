La rivista francese Carp Collect'Or, punto di riferimento europeo nel settore del carpfishing, ha dedicato un ampio articolo alla Calabria, raccontando l'evoluzione della disciplina nella regione e mettendo in risalto il lavoro svolto dall'Asd carpfishing Calabria, il percorso istituzionale che ha portato all'introduzione dell'Articolo 10-bis della normativa regionale sulla pesca nelle acque interne e il ruolo del dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale della Regione Calabria, guidato dall'Assessore Gianluca Gallo.

L'articolo, intitolato 'Quand une loi régionale italienne fait parler d'elle dans toute l'Europe : la révolution du carpfishing en Calabre', presenta ai lettori francesi ed europei le potenzialità naturalistiche della Calabria, i laghi della Sila, il Lago Cecita come punto di riferimento europeo del carpfishing, il fiume Crati e le prospettive di sviluppo del turismo sportivo sostenibile.

Inoltre, richiama il percorso che ha portato all'introduzione dell'articolo 10-bis nel 2025, sottolineando l'importanza della collaborazione istituzionale per la valorizzazione della disciplina e della tutela degli ecosistemi acquatici.

L'Asd carpfishing Calabria esprime «soddisfazione per questo importante riconoscimento internazionale, che rappresenta una significativa opportunità di promozione per l'intero territorio calabrese». Il carpfishing è una disciplina basata sulla filosofia del catch & release, che promuove il rilascio immediato del pesce dopo la cattura.