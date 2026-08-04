Una rivista ha dedicato un ampio articolo all’evoluzione della disciplina in Calabria sottolineando l'importanza della collaborazione istituzionale per la valorizzazione della disciplina
Tutti gli articoli di Attualità
PHOTO
La rivista francese Carp Collect'Or, punto di riferimento europeo nel settore del carpfishing, ha dedicato un ampio articolo alla Calabria, raccontando l'evoluzione della disciplina nella regione e mettendo in risalto il lavoro svolto dall'Asd carpfishing Calabria, il percorso istituzionale che ha portato all'introduzione dell'Articolo 10-bis della normativa regionale sulla pesca nelle acque interne e il ruolo del dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale della Regione Calabria, guidato dall'Assessore Gianluca Gallo.
L'articolo, intitolato 'Quand une loi régionale italienne fait parler d'elle dans toute l'Europe : la révolution du carpfishing en Calabre', presenta ai lettori francesi ed europei le potenzialità naturalistiche della Calabria, i laghi della Sila, il Lago Cecita come punto di riferimento europeo del carpfishing, il fiume Crati e le prospettive di sviluppo del turismo sportivo sostenibile.
Inoltre, richiama il percorso che ha portato all'introduzione dell'articolo 10-bis nel 2025, sottolineando l'importanza della collaborazione istituzionale per la valorizzazione della disciplina e della tutela degli ecosistemi acquatici.
L'Asd carpfishing Calabria esprime «soddisfazione per questo importante riconoscimento internazionale, che rappresenta una significativa opportunità di promozione per l'intero territorio calabrese». Il carpfishing è una disciplina basata sulla filosofia del catch & release, che promuove il rilascio immediato del pesce dopo la cattura.