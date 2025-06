Il complesso carsico a nord di Cassano All’Ionio che custodisce le Grotte di Sant’Angelo rappresenta una tappa imperdibile per chiunque desideri esplorare le meraviglie meno conosciute della Calabria.

Il sindaco Iacobini ha annunciato una serie di importanti novità volte a rilanciare e valorizzare le Grotte di Sant'Angelo, trasformandole in un attrattore turistico di punta per Cassano allo Ionio e l'intera sibaritide: «Le grotte saranno aperte tutti i giorni, 7 giorni su 7 – annuncia il primo cittadino -, il Centro Regionale di Speleologia “Enzo de Medici” che le gestisce renderà noto le fasce orarie di mattina e di pomeriggio. A breve, sarà possibile comunque accedere al sito, perché lo troverà sempre aperto, a prescindere dalla prenotazione che è consigliata e non più obbligatoria».

Turismo e cultura

Una rivisitazione economica riferita biglietti che consentono la visita: «È in fase di definizione una nuova politica dei prezzi – continua il sindaco Iacobini - che prevederà tariffe agevolate per i residenti di Cassano, in particolare per i bambini, con l'obiettivo di incoraggiare la conoscenza del proprio patrimonio. Sono previste inoltre scontistiche per persone con disabilità e anziani pensionati».

L'amministrazione sta lavorando, in collaborazione con l'associazione che gestisce il sito, a diverse iniziative per migliorare l'esperienza dei visitatori: «Stiamo lavorando in previsione di garantire un maggiore coinvolgimento delle persone che sono desiderose di scoprire il nostro tesoro. Siamo determinati a migliore i servizi inserendo l’accompagnamento per persone con mobilità ridotta organizzando un servizio transfert dai parcheggi fino all'ingresso delle grotte per agevolare l'accesso, soprattutto nei mesi estivi. Organizzeremo serate a tema ed eventi speciali riproponendo aperture serali con eventi specifici, sull'onda del successo di iniziative come la "notte della luna piena". Nella prossima riunione della giunta – anticipando l’attività dell’organo di governo cittadino - produrremo una delibera per l’affidamento del servizio di ristoro, a breve verrà pubblicato l'avviso di gara per l'affidamento del servizio di ristoro all'interno del centro polifunzionale, arricchendo l'offerta per i visitatori».

Il rilancio delle grotte

Un impegno determinato per incentivare l’offerta turistica nell’entroterra; dopo il sole e il mare del litorale comunale anche la collina potrebbe essere uno dei punti cardini per una politica dell’accoglienza volta a coinvolgere l’intero territorio. Una collaborazione sinergica anche con le agenzie di viaggio, con i diversi villaggi turistici che accolgono migliaia di turisti potrebbe rappresentare la vera svolta: «L'amministrazione intende promuovere attivamente le Grotte all'interno dei villaggi turistici e tramite agenzie di viaggio locali – conclude Iacobini - invitandoli a includere le Grotte e il centro storico di Cassano nei loro pacchetti. Migliaia di brochure in italiano e inglese saranno distribuite lungo il litorale per promuovere le nostre Grotte per deviare parte del flusso turistico verso l'entroterra».

Il sindaco ha sottolineato l'importanza della preziosa collaborazione con il Centro Regionale di Speleologia “Enzo de Medici”, e in particolare con il professor Felice La Rocca, sottolineando che questa partnership è fondamentale sia per la gestione del sito che per l'intensificazione delle attività di ricerca.

L'obiettivo è chiaro: fare delle Grotte di Sant'Angelo un punto di forza per lo sviluppo turistico e culturale del territorio.