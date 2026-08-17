Nell’ambito dell’articolato programma di appuntamenti estivi allestito dall’amministrazione comunale per animare la stagione sul territorio cittadino, la comunità cassanese si è ritrovata ieri sera per celebrare un momento di elevato valore culturale e sociale con la manifestazione intitolata "Una Serata d’Eccellenza – Il territorio e i suoi talenti". L’evento si è svolto a partire dalle 21:00 nella suggestiva ed elegante cornice del Chiostro del Seminario Diocesano, uno dei luoghi più ricchi di storia situato nel centro storico di Cassano all’Ionio.

L’iniziativa è stata promossa con l'obiettivo prioritario di accendere i riflettori sulle risorse positive che caratterizzano il tessuto locale, tributando un sentito e partecipe omaggio alle personalità, alle associazioni ed alle diverse realtà che garantiscono quotidianamente un apporto fondamentale alla crescita, alla promozione e al prestigio della città e dell'intero comprensorio. Attraverso la consegna formale dei riconoscimenti istituzionali, la serata ha inteso valorizzare concretamente il merito, la dedizione al lavoro, il talento e l'impegno civico di quanti operano con passione nei differenti ambiti della società, trasformando l'appuntamento in una festa collettiva fondata sul senso d'appartenenza e sull'orgoglio identitario.

I vari momenti della premiazione hanno consentito di abbracciare una pluralità di settori strategici per la vita comunitaria. Nello sport il tributo delle istituzioni è andato agli atleti Erika Vignale e Francesco Lombardi, capaci di distinguersi nelle rispettive discipline. Per quanto riguarda il mondo della musica e dello spettacolo, il pubblico ha applaudito il talento di Caterina Cavallo di nove anni, la passione del diciassettenne Vincenzo Pirillo e le doti vocali della cantante lirica Francesca Campanella. Ampio spazio è stato riservato anche all'ambito sanitario e sociale, dove i riconoscimenti sono stati assegnati a Maria Rosaria Ferrigno, Responsabile Medico dell'Hospice di Cassano, e agli operatori della Comunità Terapeutica "Il Mandorlo" rappresentata per l’occasione da Biagio Frasca, realtà costantemente impegnate nel sostegno e nell'assistenza alle fragilità.

Il valore del volontariato e dell'associazionismo è stato sottolineato con la premiazione dei sodalizi dedicati agli anziani, tra i quali “Il Campanile” di Lauropoli, il “Centro Culturale Ricreativo Giuseppe Zaccaro” di Cassano Centro e l'associazione “Horria” di Doria, figure centrali per il mantenimento della memoria e della coesione sociale. Sul fronte della cultura, della comunicazione e dell'immagine sportiva di tutto il mondo è stato premiato il fotoreporter sportivo Pasquale Golia. Nell’era della tecnologia, il riconoscimento è stato appannaggio del digital creator Vincenzo Orofino. La bellezza, lo stile e l’eleganza ha premiato Manuela Pugliese, vincitrice del titolo di Miss Calabria 2025. Per le sezioni dedicate all'arte, alle tradizioni ed alle maestrie artigianali il riconoscimento è andato al ballerino Antonio Affortunato ed al pizzaiolo Giuseppe Guaragna, mentre il settore dell'istruzione e dell'innovazione tecnologica ha visto protagonista il Laboratorio di Robotica dell'istituto Erodoto di Thurii con l’insegnante Debora Talarico a ritirare la targa ricordo.

La manifestazione si è conclusa tra gli applausi calorosi dei presenti, confermando l'importanza di creare occasioni istituzionali capaci di coniugare il giusto tributo al merito individuale con il piacere della condivisione in questa vivace estate cassanese.