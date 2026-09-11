Il Festival delle Parole sott’olio di Castiglione, tra le diverse manifestazioni culturali e di intrattenimento che punteggiano l’area urbana cosentina alla fine dell’estate, è una delle più longeve ed apprezzate per la sua particolare formula, a metà strada tra l’ironia e la riflessione politica, tra l’umorismo, la divulgazione scientifica e la mediazione intellettuale.

Le origini della manifestazione

Frutto della felice intuizione del glottologo John Trumper e del creativo pubblicitario Massimo Celani, la rassegna è stata inaugurata nel 1998 mantenendone sostanzialmente inalterato il rituale, ancorato ad un vocabolo dialettale attorno al quale si snodano le singole iniziative. Il termine scelto per il 2026 è Grupu, letteralmente significa buco. Nel talk d’esordio di questa edizione, articolata in quattro serate e organizzata dall’Associazione Palmo, dopo i saluti del sindaco Salvatore Magarò, a dibattere, sollecitati dalle domande di Marco Tiesi, sono stati chiamati l’avvocata e criminologa Chiara Penna, l’economista Peppino De Rose, il beauty ambassador Fabrizio Boschelli, l’astrofisico Sergio Servidio.

Il “buco” in tutte le salse

Buco di bilancio, buco normativo, buco dell’anima alcuni dei temi trattati. Il buco nero quello che affascina di più come sottolineato dallo stesso Servidio il quale, tra l’altro, ha reso noto che all’Università della Calabria, nel dipartimento di fisica, c’è un gruppo di giovani e talentuosi ricercatori impegnati da tempo, proprio nello studio di queste misteriose stelle. Il concerto di Eman, giovane e apprezzato cantautore calabrese, ha completato il programma.

Dopo il prologo di mercoledì 9 settembre, si è aperta nella serata del 10 settembre la 19ma edizione del Festival delle Parole Sott'olio di Castiglione Cosentino.

Gara culinaria

La kermesse si era in realtà aperta il 9 settembre con un concerto dei Damon, un tributo ai Nomadi che ha rappresentato una sorta di prologo della manifestazione. Questa sera, 11 settembre, il dibattito riguarderà il cibo e in particolare, uno dei prodotti culinari più amati dalla comunità. Tema della discussione: Cuddruriaddru o culluriallo? Con o senza patata? Interverranno Salvatore Staine e Mario Iazzolino (Cosenza Superfood); Teresa Filice e Nonna Rosa (a tavola con Tita); Michele “Pino” Spadafora (Un Pino a Toronto); Antonio Perri (in cucina con mago Totonno). A margine si svolgerà la Cuddruriaddru Challenge, una gara di mangiatori di cuddruriaddri. Seguirà uno spettacolo dell’innovativo gruppo comico bresciano Pota Boyz.