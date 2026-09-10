Tragedia sulla statale 682 a Rosarno: un uomo di 40 anni e due bambine sono le vittime dello schianto con un camion. Gravissima la madre, unica sopravvissuta della famiglia

Tre morti, un’intera famiglia praticamente distrutta e una madre ricoverata in condizioni critiche. È il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina, poco dopo le 6, sulla strada statale 682 “Jonio-Tirreno”, nel territorio di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria.

A perdere la vita sono stati un uomo di 40 anni e le sue due figlie, due bambine di 14 e 8 anni. Viaggiavano insieme sulla stessa autovettura quando, per cause ancora in fase di accertamento, la macchina si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante all’altezza del chilometro 3,200.

Uno schianto violentissimo, che non ha lasciato scampo alle tre vittime. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per il padre e le due figlie non c’era ormai più nulla da fare. La madre, invece, è stata estratta viva dalle lamiere dai soccorritori e trasferita d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Polistena. Le sue condizioni sono considerate critiche.

Una tragedia familiare che ha sconvolto le prime ore della giornata e lasciato sgomenta la comunità. Il viaggio di quella famiglia si è trasformato in pochi istanti in un dramma: tre persone morte e una quarta, la madre, che lotta per la vita in ospedale.

L'incidente ha avuto pesanti conseguenze anche sulla circolazione. Per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza e consentire la rimozione dei mezzi coinvolti, Anas ha disposto la chiusura temporanea della statale 682 in direzione Rosarno, con il traffico deviato sulla viabilità locale.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale Anas. Le squadre hanno lavorato a lungo per gestire l'emergenza, mettere in sicurezza l'area e consentire le operazioni necessarie dopo il violentissimo impatto.

Restano da chiarire le cause e l'esatta dinamica dello schianto. Gli accertamenti sono affidati alle forze dell'ordine intervenute sul posto.