Ad aprire il cartellone, venerdì 27 novembre, sarà Erica Mou, cantautrice dalla cifra stilistica raffinata e riconoscibile, protagonista di un'esibizione live inedita pensata per valorizzare la dimensione intima e suggestiva della musica d'autore. L'artista si esibirà nella chiesa di San Giovanni, spazio ormai riconosciuto come un vero e proprio piccolo teatro del centro storico, capace di coniugare il fascino architettonico del luogo con una particolare vocazione culturale e musicale.

Il programma proseguirà sabato 28 novembre con una serata dedicata alla musica elettronica. Protagonista sarà Cheema, artista inserito nel circuito Puglia Sounds, pronto a trasformare il palco in uno spazio di sperimentazione sonora e ritmo, coinvolgendo il pubblico in un'esperienza musicale dal carattere contemporaneo.

Le successive giornate saranno invece dedicate alle sonorità rock, con le esibizioni degli Ynsanya e dei Partinico Rose, per un percorso artistico che attraverserà differenti identità musicali, mantenendo al centro la ricerca e la valorizzazione delle espressioni indipendenti.

La manifestazione si concluderà lunedì 30 novembre con un appuntamento di particolare prestigio: il concerto di Nello Salza, tra i più autorevoli trombettisti italiani, noto per il suo lungo e significativo percorso artistico al fianco di Ennio Morricone. Considerato una delle grandi voci strumentali del cinema italiano, Salza ha contribuito con la sua tromba a interpretazioni e registrazioni entrate nella storia delle colonne sonore. Il concerto rappresenterà un omaggio alla musica d'autore e al patrimonio musicale del Maestro Morricone, attraverso il talento di uno dei suoi più importanti collaboratori.

Una variazione logistica interesserà l'intero programma: a causa delle condizioni meteorologiche avverse, tutti gli eventi inizialmente previsti anche presso il rudere di Santa Maria della Stella sono stati trasferiti nella chiesa di San Giovanni. Una scelta organizzativa finalizzata a garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni adeguate, preservando al contempo la qualità dell'esperienza artistica e l'accoglienza del pubblico.

Il Kleos Music Fest – Radici Sonore si configura così non soltanto come una rassegna musicale, ma come un progetto di valorizzazione culturale e territoriale che individua nel centro storico il proprio principale spazio espressivo. Un percorso che parte dalle radici, dalla memoria dei luoghi e dall'identità del borgo per aprirsi a linguaggi musicali contemporanei e a protagonisti di rilievo del panorama artistico nazionale.

Castrolibero si candida, dunque, a diventare sempre più una città della musica, investendo sulla cultura come strumento di promozione territoriale e rigenerazione dei centri storici. Un progetto che trova nella dimensione raccolta della chiesa di San Giovanni e nella suggestività del borgo la propria cifra distintiva: un contesto intimo e autentico, pronto ad accogliere il pubblico e a trasformare ogni appuntamento in un'esperienza di condivisione, ascolto e partecipazione.