Accompagnato da una ristretta delegazione, Terrence Flynn è stato ospitato dal sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, il prefetto Castrese De Rosa e il questore Giuseppe Linares: «Un incontro dedicato ai temi della sicurezza, della legalità e del coordinamento interistituzionale»

Visita istituzionale, questa mattina in Prefettura a Catanzaro, del console generale degli Stati Uniti d'America, Terrence Flynn, accompagnato da una ristretta delegazione del Consolato. Ad accogliere gli ospiti la sottosegretaria all'Interno, Wanda Ferro; il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa; insieme al questore Linares e ai vertici regionali e provinciali delle forze dell'ordine.

«L'incontro - si legge in una nota della Prefettura - si è svolto in un clima di grande cordialità e di costruttivo confronto sui principali temi di interesse comune. Nel corso della riunione sono stati approfonditi i rapporti tra il territorio calabrese e gli Stati Uniti d'America, con particolare attenzione alle prospettive di cooperazione economica, culturale e istituzionale. Un focus specifico è stato dedicato ai temi della sicurezza, della legalità e del coordinamento interistituzionale, ambiti nei quali la Prefettura svolge un ruolo strategico sul territorio».

La sottosegretaria Ferro ha sottolineato il valore strategico delle relazioni transatlantiche: «Il rafforzamento dei rapporti con gli Stati Uniti - ha detto - si inserisce in una visione più ampia di cooperazione istituzionale e di condivisione di buone pratiche, in particolare nei settori della sicurezza, della prevenzione e del contrasto alla criminalità. Occasioni come questa contribuiscono a consolidare un dialogo costante e proficuo tra i nostri Paesi».

«La visita del console generale rappresenta un importante segnale di attenzione verso la nostra provincia», ha dichiarato il Prefetto Castrese De Rosa. «Il dialogo tra istituzioni è fondamentale per consolidare relazioni già proficue e per sviluppare nuove opportunità di collaborazione, valorizzando le eccellenze del territorio e rafforzando i legami tra le nostre comunità», ha osservato.

«Il console generale - conclude la nota - ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto e per l'impegno delle istituzioni locali, ribadendo l'interesse a promuovere ulteriori iniziative di collaborazione. La visita si è conclusa con uno scambio di doni e con l'auspicio di future occasioni di confronto, nel segno della cooperazione e del rafforzamento dei rapporti tra la Calabria e gli Stati Uniti d'America».