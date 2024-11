Sta per essere avviata l’installazione del nuovo sistema di videosorveglianza che mapperà l’intero perimetro urbano di Catanzaro, con particolare attenzione alla zona sud e a tutti gli ingressi e le uscite della città, attraverso 150 fra telecamere e lettori di targa. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo in giunta, l’amministrazione Abramo ha stabilito la data dell’effettivo avvio dei lavori: gli interventi, affidati tramite Consip alla ditta Fastweb, cominceranno lunedì 4 marzo.

«Continuiamo ad andare avanti a grandi passi», ha sottolineato il sindaco Abramo, che ha ricordato come nell’arco di un mese e mezzo il Comune abbia ricevuto il parere di conformità del ministero dell’Interno, garantito il via libera alla progettazione esecutiva e alla consegna dei lavori, ed espletato tutte le formalità previste dalla legge. Il sistema, una volta completata l’installazione, verrà gestito dalle forze dell’ordine e dalla Polizia locale, e si integrerà con le circa 100 telecamere già presenti fra la zona Stadio e San Leonardo, il centro storico e Santa Maria.

«Alla fine di questi interventi Catanzaro avrà all’incirca 250 apparecchi di monitoraggio fra telecamere e lettori di targa» ha concluso il primo cittadino ribadendo l’impegno dell’amministrazione comunale per ciò che è di sua competenza. «La sicurezza in città, già garantita dallo straordinario impegno quotidiano delle nostre Forze dell’Ordine, poggerà su un ulteriore e concreto supporto al presidio del territorio, utile anche come deterrente contro ogni forma di reato, anche quelle nei riguardi dell’ambiente e del patrimonio pubblico».

l.c.