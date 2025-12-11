Ancora perdite lungo la rete che necessitano di lavori all’impianto di Alli-Santa Domenica che saranno eseguiti tra domenica e lunedì. Ecco l’elenco delle zone e degli istituti interessati
Tutti gli articoli di Attualità
PHOTO
Catanzaro di nuovo senz’acqua e scuole ancora chiuse per la giornata di lunedì 15 dicembre. È quanto annuncia il Comune comunicando che l'ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili ha ricevuto «comunicazione da Sorical che devono essere effettuati interventi urgenti e improcrastinabili lungo la condotta di adduzione all’impianto di Alli-Santa Domenica per consentire la riparazione di perdite riscontrate lungo la rete e ottimizzare la distribuzione. Concordando sull’esigenza di intervenire lunedì 15 dicembre, sarà necessario sospendere il servizio di erogazione dalla tarda serata di domenica 14 fino al pomeriggio di lunedì 15 dicembre».
A risentire dei disagi saranno le utenze delle seguenti zone:
- Quartiere Gagliano, Petrosa, Madonna del Pozzo, Santa Lucia;
- Quartiere Mater Domini e via Campanella, Quartiere Sant’Antonio;
- Quartiere Siano Chalet, via dei tulipani, Quartiere Santo Janni;
- Quartiere Catanzaro Nord da via Luigi Rossi a via Indipendenza, da via Cortese a San Leonardo, via Schipani;
- Catanzaro centro da via Indipendenza, Corso Mazzini, via Acri, via Normanni, Bellavista, Porta Marina;
- Fondachello, Samà, viale dei Bizantini, Sala, via Conti Falluc;
- Campagnella, Parco dei Principi;
- Via Molè, via Lucrezia della Valle, Germaneto.
Le scuole chiuse lunedì 15 dicembre a Catanzaro
Pertanto, è stata disposta la chiusura delle scuole per lunedì 15 dicembre, nelle aree interessate, con la sospensione di tutte le attività.
ELENCO SCUOLE COMUNALI:
IC MATER DOMINI - IC NORD EST- MANZONI
CAMPANELLA IC MATERDOMINI - SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - VIALE T. CAMPANELLA,125
GIORGIO GABER IC MATERDOMI - SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA
CAVITA IC MATERDOMINI - SCUOLA DELL'INFANZIA VIA BARLAAM DA SEMINARA
DOMINIANNI - IC MATERDOMINI - SCUOLA DELL'INFANZIA -VIA ORTI
M. DE LORENZO IC MATERDOMINI - SCUOLA PRIMARIA - VIA ORTI
A .GIGLIO - SCUOLA PRIMARIA VIA GRAVINA
MATERDOMINI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PLESSO “LAMPASI” VIA A. FRANGIPANE
MATERDOMINI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PLESSO “LAMPASI” VIA ORTI
SIANO NORD- SCUOLA DELL'INFANZIA - VIA FERDINANDEA 6
SIANO NORD - SCUOLA PRIMARIA - VIA REGINA MADRE
SIANO SUD - SCUOLA PRIMARIA - VIA FERDINANDEA
SIANO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - VIA FERDINANDEA
IC PATARI- RODARI – PASCOLI - ALDISIO
CATANZARO ALDISIO IC - SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - VIA DE GASPERI N. 4
CATANZARO LAURA D'ERRICO - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA DELL'INFANZIA - VIALE DE FILIPPIS
CATANZARO "G. PASCOLI" - SECONDARIA DI I GRADO - VIA MARIO GRECO,31
RODARI - SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA -VIA BROUSSARD N. 3
GAGLIARDI - SCUOLA DELL'INFANZIA - VIA CARBONARI- STADIO
GAGLIARDI - SCUOLA PRIMARIA - VIA MOTTOLA D'AMATO
G.PATARI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VIA DANIELE, 17
CONVITTO GALLUPPI
FONTANA VECCHIA - SCUOLA MATERNA VIA FONTANA VECCHIA
CATANZARO CARBONE - SCUOLA MATERNA CORSO MAZZINI 51
PIANO CASA - SCUOLA MATERNA VIA MATTIA PRETI
GALLUPPI – SCUOLA PRIMARIA CORSO MAZZINI, 51
MADDALENA - SCUOLA PRIMARIA CORSO MAZZINI, 51
PIANO CASA - SCUOLA PRIMARIA - VIA U. BOCCIONI
SCUOLA SECONDARIA I GRADO CORSO MAZZINI, 51
IC CZ SALA S. MARIA MILANI – PRETI
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTO IANNI - CONTRADA SANTO JANNI, 68
SCUOLA DELL'INFANZIA SAMÀ - VIA D.M. PISTOIA
SCUOLA DELL'INFANZIA CAMPAGNELLA - VIA L. DA VINCI
SCUOLA DELL'INFANZIA SANT’ANNA - VIA FIUME MESIMA
SCUOLA DELL'INFANZIA CAVA - VIA ANCINALE
SCUOLA PRIMARIA CAVA - VIA ANCINALE
SCUOLA PRIMARIA FIUME NETO - VIA FIUME NETO, 31
SCUOLA PRIMARIA SAMÀ - VIA DOMENICO MARINCOLA PISTOIA
SCUOLA PRIMARIA CAMPAGNELLA - VIA L. DA VINCI
SCUOLA PRIMARIA SANT’ANNA - VIA FIUME MESIMA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TRAVERSA DEGLI ANGIOINI
SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA XXVIII OTTOBRE” VIA MONSIGNOR APA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PLESSO “MATTIA PRETI” - VIA S. MICHELE
SCUOLA INFANZIA “G.PEPE”
ELENCO ISTITUTI PROVINCIALI:
- CONVITTO NAZIONALE "P. GALLUPPI" – SEDE LICEO CLASSICO
- IIS "SICILIANI - DE NOBILI"
- IIS "V. EMANUELE II – CHIMIRRI”
- IIS "GRIMALDI-PACIOLI-PETRUCCI-FERRARIS-MARESCA" AD ECCEZIONE DEI PLESSI PACIOLI, PETRUCCI
- ITTS "E SCALFARO"
- POLO DID. CAR. C. CIR. "UGO CARIDI"
- POLO DIDAT. CARCERARIO I. P. M.