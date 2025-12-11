Ancora perdite lungo la rete che necessitano di lavori all’impianto di Alli-Santa Domenica che saranno eseguiti tra domenica e lunedì. Ecco l’elenco delle zone e degli istituti interessati

Catanzaro di nuovo senz’acqua e scuole ancora chiuse per la giornata di lunedì 15 dicembre. È quanto annuncia il Comune comunicando che l'ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili ha ricevuto «comunicazione da Sorical che devono essere effettuati interventi urgenti e improcrastinabili lungo la condotta di adduzione all’impianto di Alli-Santa Domenica per consentire la riparazione di perdite riscontrate lungo la rete e ottimizzare la distribuzione. Concordando sull’esigenza di intervenire lunedì 15 dicembre, sarà necessario sospendere il servizio di erogazione dalla tarda serata di domenica 14 fino al pomeriggio di lunedì 15 dicembre».

A risentire dei disagi saranno le utenze delle seguenti zone:

Quartiere Gagliano, Petrosa, Madonna del Pozzo, Santa Lucia;

Quartiere Mater Domini e via Campanella, Quartiere Sant’Antonio;

Quartiere Siano Chalet, via dei tulipani, Quartiere Santo Janni;

Quartiere Catanzaro Nord da via Luigi Rossi a via Indipendenza, da via Cortese a San Leonardo, via Schipani;

Catanzaro centro da via Indipendenza, Corso Mazzini, via Acri, via Normanni, Bellavista, Porta Marina;

Fondachello, Samà, viale dei Bizantini, Sala, via Conti Falluc;

Campagnella, Parco dei Principi;

Via Molè, via Lucrezia della Valle, Germaneto.

Le scuole chiuse lunedì 15 dicembre a Catanzaro

Pertanto, è stata disposta la chiusura delle scuole per lunedì 15 dicembre, nelle aree interessate, con la sospensione di tutte le attività.





ELENCO SCUOLE COMUNALI:

IC MATER DOMINI - IC NORD EST- MANZONI

CAMPANELLA IC MATERDOMINI - SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - VIALE T. CAMPANELLA,125

GIORGIO GABER IC MATERDOMI - SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

CAVITA IC MATERDOMINI - SCUOLA DELL'INFANZIA VIA BARLAAM DA SEMINARA

DOMINIANNI - IC MATERDOMINI - SCUOLA DELL'INFANZIA -VIA ORTI

M. DE LORENZO IC MATERDOMINI - SCUOLA PRIMARIA - VIA ORTI

A .GIGLIO - SCUOLA PRIMARIA VIA GRAVINA

MATERDOMINI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PLESSO “LAMPASI” VIA A. FRANGIPANE

MATERDOMINI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PLESSO “LAMPASI” VIA ORTI

SIANO NORD- SCUOLA DELL'INFANZIA - VIA FERDINANDEA 6

SIANO NORD - SCUOLA PRIMARIA - VIA REGINA MADRE

SIANO SUD - SCUOLA PRIMARIA - VIA FERDINANDEA

SIANO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - VIA FERDINANDEA

IC PATARI- RODARI – PASCOLI - ALDISIO

CATANZARO ALDISIO IC - SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - VIA DE GASPERI N. 4

CATANZARO LAURA D'ERRICO - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA DELL'INFANZIA - VIALE DE FILIPPIS

CATANZARO "G. PASCOLI" - SECONDARIA DI I GRADO - VIA MARIO GRECO,31 ­

RODARI - SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA -VIA BROUSSARD N. 3

GAGLIARDI - SCUOLA DELL'INFANZIA - VIA CARBONARI- STADIO

GAGLIARDI - SCUOLA PRIMARIA - VIA MOTTOLA D'AMATO

G.PATARI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VIA DANIELE, 17

CONVITTO GALLUPPI

FONTANA VECCHIA - SCUOLA MATERNA VIA FONTANA VECCHIA

CATANZARO CARBONE - SCUOLA MATERNA CORSO MAZZINI 51

PIANO CASA - SCUOLA MATERNA VIA MATTIA PRETI

GALLUPPI – SCUOLA PRIMARIA CORSO MAZZINI, 51

MADDALENA - SCUOLA PRIMARIA CORSO MAZZINI, 51

PIANO CASA - SCUOLA PRIMARIA - VIA U. BOCCIONI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO CORSO MAZZINI, 51

IC CZ SALA S. MARIA MILANI – PRETI

SCUOLA DELL'INFANZIA SANTO IANNI - CONTRADA SANTO JANNI, 68

SCUOLA DELL'INFANZIA SAMÀ - VIA D.M. PISTOIA

SCUOLA DELL'INFANZIA CAMPAGNELLA - VIA L. DA VINCI

SCUOLA DELL'INFANZIA SANT’ANNA - VIA FIUME MESIMA

SCUOLA DELL'INFANZIA CAVA - VIA ANCINALE

SCUOLA PRIMARIA CAVA - VIA ANCINALE

SCUOLA PRIMARIA FIUME NETO - VIA FIUME NETO, 31

SCUOLA PRIMARIA SAMÀ - VIA DOMENICO MARINCOLA PISTOIA

SCUOLA PRIMARIA CAMPAGNELLA - VIA L. DA VINCI

SCUOLA PRIMARIA SANT’ANNA - VIA FIUME MESIMA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TRAVERSA DEGLI ANGIOINI

SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA XXVIII OTTOBRE” VIA MONSIGNOR APA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PLESSO “MATTIA PRETI” - VIA S. MICHELE

SCUOLA INFANZIA “G.PEPE”

ELENCO ISTITUTI PROVINCIALI:

- CONVITTO NAZIONALE "P. GALLUPPI" – SEDE LICEO CLASSICO

- IIS "SICILIANI - DE NOBILI"

- IIS "V. EMANUELE II – CHIMIRRI”

- IIS "GRIMALDI-PACIOLI-PETRUCCI-FERRARIS-MARESCA" AD ECCEZIONE DEI PLESSI PACIOLI, PETRUCCI

- ITTS "E SCALFARO"

- POLO DID. CAR. C. CIR. "UGO CARIDI"

- POLO DIDAT. CARCERARIO I. P. M.