È partita dal porto la tappa che porterà il sacro fuoco nel centro della città capoluogo di regione. In serata l’accensione del braciere e la festa in piazza Prefettura, con l’arrivo dell’ultimo tedoforo

Grande folla nei pressi del porto di Catanzaro, dove è partita la tappa che vede l'attraversamento della città, capoluogo di regione della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026. Adulti, bambini, associazioni sportive e semplici curiosi a salutare l'arrivo da Lamezia Terme della carovana che ha portato il sacro fuoco di Olimpia. Il primo drappello a macinare i chilometri che dal quartiere marino porteranno nel centro della città gli atleti, molti di colore, di una locale associazione sportiva di atletica leggera, La Fiamma, storico sodalizio catanzarese. Più avanti la fiaccola passerà nelle mani dei tanti atleti, dei tanti tedofori chiamati o proposti per questo storico avvenimento.

Tra di loro il centravanti e capitano del Catanzaro Calcio Pietro Iemmello e il presidente della società giallorossa Floriano Noto.

L'accensione del braciere e la festa della tappa sono previsti per le 19.30 in Piazza Prefettura, dove l'ultimo tedoforo sarà l'ex attaccante giallorosso Massimo Palanca. Prima di lui porteranno la fiamma anche il mezzofondista Ursano e il campione di taekwondo olimpionico Alessio.