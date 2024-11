Una "colata" di colore a tema in centro città: è quello che da ieri mattina si può ammirare lungo la scala che collega via Piave e via Milano. Qui il maestro Massimo Sirelli e gli studenti del liceo artistico "De Nobili" hanno realizzato un processo di astrazione con i simboli riconosciuti di Catanzaro.

Ecco così "Scalin'Arte", un progetto che prevede la colorazione di alcune scalinate cittadine. In questa appena conclusa - La Città in simboli 2024 - l'estro di Sirelli e la mano dei ragazzi hanno rappresentato 15 simboli del capoluogo di regione: il ponte, la rotatoria, il Corace, Il Cavatore, il velluto, San Vitaliano, le tre V, la Serie B di calcio, la pitta, l'amore per la città, l'aquila, i due mari, il vento, i tre colli, la pianta della città.

L'espressione del Dna cittadino attraverso il colore e le forme allegre del maestro Massimo Sirelli in un progetto sostenuto a livello economico dalla Banca Centro CAlabria Credito Cooperativo italiano.