Il campo da calcio di Catanzaro si colora di viola, cambia pelle e tende una mano di sicurezza e accoglienza alle donne in stato di pericolo.

Il 23 novembre, per la prima volta un impianto sportivo della Lega Dilettanti diventa presidio di sicurezza territoriale con l'istituzione del Punto Viola. Il progetto, nato dall'associazione DonnexStrada con l'obiettivo di offrire aiuto concreto a chi si trova in una situazione di pericolo o vulnerabilità, è realizzato dall'Area Csr Lnd, dal comitato regionale Calabria e dalla Ssd Kennedy J.F. Aquile 1965, con la dott.ssa Vittoria Froio nel ruolo di referente del progetto.

Il bollino viola rappresenta un sospiro di sollievo nei momenti più critici, garantendo una prima risposta tempestiva in grado, se necessario, di attivare le autorità competenti o di indirizzare verso i centri antiviolenza e le strutture sanitarie del territorio.

Applicato a un impianto sportivo, il progetto rafforza il ruolo del campo «non solo come luogo di gioco, ma anche come spazio di comunità, responsabilità e tutela». Per rendere il presidio operativo, il personale ha seguito un corso di formazione per poter intervenire adeguatamente in caso di richiesta. Il Punto Viola viene così assorbito dall'attività associativa che sceglie di aderire all'iniziativa, restando attivo negli orari di apertura: a Catanzaro il servizio è garantito durante le ore di attività del campo, dalle 14:00 alle 20:00. «Aprire un Punto Viola all'interno del centro di formazione territoriale di Catanzaro significa riconoscere che la responsabilità di una realtà sportiva non si esaurisce sul campo, ma riguarda anche la sicurezza e il benessere delle persone che la vivono - ha dichiarato Luca De Simoni, coordinatore Area Csr Lnd - La collaborazione con DonnexStrada ci permette di compiere un passo concreto nella prevenzione della violenza di genere».

«Non solo risultati e classifiche ma anche progetti sociali che qualificano il valore del calcio dilettantistico - ha detto Saverio Mirarchi, presidente Lnd Comitato Regionale Calabria - Le attenzioni che rivolgeremo alle donne in difficoltà rappresentano il valore aggiunto del nostro movimento».