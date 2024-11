La dotazione di posti in auto contribuirà a decongestionare l’intenso traffico veicolare e a limitare la presenza dei parcheggiatori abusivi. La gestione è stata affidata all’Amc

Ottanta nuovi posti auto sono da oggi a disposizione dell’utenza dell’ospedale Pugliese. Con l’apertura del parcheggio automatizzato a due piani a servizio dell’ospedale civile l’amministrazione comunale guidata da Sergio Abramo amplia in maniera sostanziale la dotazione di posti in auto in un’area della città da sempre congestionata da un intenso traffico veicolare. “È una struttura utilissima per la città e per il nostro grande hub regionale”, ha affermato il sindaco Abramo poco prima che le auto cominciassero a utilizzare i due livelli del parcheggio realizzato da Palazzo De Nobili in base a una convenzione sottoscritta con l’Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio. Il parcheggio, completamente automatizzato e monitorato da un sistema di videosorveglianza, resterà aperto 24 ore su 24 ed è gestito dall’Amc.

“Quest’opera – ha proseguito il primo cittadino - è una valvola di sfogo essenziale perché migliora la logistica del Pugliese, ne amplia la dotazione infrastrutturale e, in senso lato, i servizi da offrire all’utenza che quotidianamente lo raggiunge da ogni parte della Calabria. Ora, per il nostro ospedale, non ci resta che aspettare la definizione del progetto per la sua ristrutturazione”. Abramo ha inoltre evidenziato un altro aspetto per cui può essere importante il nuovo parcheggio a più livelli: “Può diventare un valido strumento in supporto agli sforzi attuati per limitare la presenza dei parcheggiatori abusivi: per contrastare un fenomeno così preoccupante è stato predisposto un servizio di pattuglia della Polizia locale che va ad aggiungersi al sistema di videosorveglianza centralizzato e monitorato 24 ore su 24 di cui è dotata l’opera aperta oggi”.

Le tariffe del parcheggio sono state così determinate: 1,50 euro per la prima ora fra le ore 7 e le ore 22; 0,50 euro per ogni mezz’ora aggiuntiva fra le ore 7 e le ore 22; biglietto fisso di 5 euro dalle ore 22 alle ore 7; 10 euro in caso di biglietto smarrito.

