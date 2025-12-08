Al seminario regionale San Pio X i vescovi calabresi hanno inviato il saluto al riconfermato presidente Occhiuto e ricevuto numerose delegazione Agesci ed effettuato alcune designazioni

Numerosi punti all’ordine del giorno della recente sessione di lavoro della Cec.

I Vescovi della della Conferenza Episcopale Calabra si sono riuniti presso il Seminario Regionale “San Pio X” di Catanzaro dove hanno partecipato alla solenne inaugurazione dell’Anno Accademico del nuovo Istituto Teologico Calabro “S. Francesco di Paola” e poi preso parte alle riflessioni sul tema: “Fine vita. Riflessione teologico-pastorale”, sessione guidata da S.E mons. Ignazio Sanna.

Un pensiero alla politica

Nella loro riunione i Vescovi hanno peraltro rivolto un pensiero benaugurante al Presidente della Giunta Regionale Occhiuto e del Consiglio regionale e a tutti gli eletti, auspicando rinnovato impegno e determinazione a servizio della nostra Regione e in particolare di coloro che vivono situazioni di maggiore fragilità e bisogno.

I Vescovi, poi, hanno espresso la loro preoccupazione per la grave situazione in cui versa il mondo a causa dei numerosi conflitti che lo tormentano e si sono uniti alla preghiera del Santo Padre per implorare da Dio la conversione dei cuori, impegnandosi attivamente a costruire occasioni e percorsi di educazione alla pace.

Alla luce del Cammino che ha coinvolto la Chiesa in Italia negli ultimi anni, si è ribadito che lo stile sinodale e il lavoro delle Commissioni regionali costituiscono la strada maestra e il giusto metodo di confronto per un fruttuoso cammino comune delle Chiese di Calabria.

Pratiche locali

Dopo aver riflettuto sulla situazione del Tribunale ecclesiastico regionale e dell’Istituto teologico “San Francesco da Paola”, i Vescovi hanno ascoltato in udienza la testimonianza di un gruppo di giovani universitari che hanno organizzato un progetto di riflessione sulla figura e l’opera di Giuseppe Dossetti, ispiratore di un nuovo impegno nella partecipazione alla vita politica e sociale dei cattolici; hanno inoltre ascoltato i responsabili dell’AGESCI Calabria, incoraggiando e sostenendo l’opera educativa dell’Associazione e hanno nominato nuovo Assistente regionale don Claudio Albanito, dell’arcidiocesi di Cosenza – Bisignano; si è proceduto a nominare anche l’Assistente regionale degli Scout d’Europa – FSE don Antonino Sgrò, dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova.

Infine ci si è confrontati su come incrementare l’educazione missionaria delle Chiese di Calabria, progettando iniziative comuni verso le missioni estere, oltre che di maggior cura e attenzione pastorale verso i fratelli migranti.