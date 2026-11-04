Hanno preso il via nel Centro Storico di Catanzaro (sede staccata di Scesa Eroi, nei pressi del Comune) le lezioni accademiche in Formazione primaria. Prende impulso così la volontà dell'Università Magna Grecia di contribuire a vivacizzare il cuore del capoluogo con la presenza attiva di corsi di laurea.

Cuda

« È un corso interateneo con l'Università della Calabria di cui abbiamo la sede amministrativa – ha detto il Magnifico Rettore dell’UMG Gianni Cuda ed è un corso che porterà 100 studenti qui nel Centro Storico. In questo modo l’Università contribuisce a vivacizzare il cuore del capoluogo. Il Corso non prevede soltanto lezioni teoriche ma laboratori obbligatori e tirocinio da svolgersi nelle scuole».

«È un corso di laurea abilitante alla professione di docente della scuola

Iaquinta

dell'infanzia e della scuola primaria – gli ha fatto eco la docente Tiziana Iaquinta, coordinatrice del Corso – molto significativo, molto importante per la Regione ma anche per il territorio nazionale perché forma docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria che di cui necessita non soltanto la Calabria ma l'intero territorio italiano».

La mattinata introduttiva è stata dedicata ad alcune relazioni etiche sul valore assoluto dell'educazione.

«Si l'educazione è il fondamento – riconosce lo stesso Cuda – Io ormai ho una certa età e vedo un progressivo decadimento della qualità degli studenti che entrano nell'università. Sarebbe fondamentale, opportuno concentrare le risorse economiche proprio allo scopo di favorire una migliore educazione nelle scuole elementari, nelle scuole medie e nei licei perché poi è lì che si formano veramente le capacità».

Al corso, che segnato il sold out, sono iscritti 100 studenti, la metà – per il numero chiuso – di quanti avevano presentato domanda. Il Rettore dell’Unical Greco è risultato assente per un imprevisto.Tra i relatori anche il Procuratore capo di Catanzaro Salvatore Curcio e la docente Teresa Iona.