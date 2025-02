Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha presentato, nel corso di una conferenza stampa, il Programma nazionale "Metro Plus 2021 - 2027", finanziato con fondi europei Fse e Fesr, che ha l'obiettivo di favorire l'inclusione sociale e la rigenerazione urbana attraverso interventi mirati e sostenibili.

«È un progetto - ha detto Fiorita - che parte con un po' di ritardo perché i tempi del Ministero e dell'Agenzia della Coesione sono stati un po' lunghi, ma finalmente ci siamo. Abbiamo avuto il via libera per una serie di progetti che vanno contestualizzati nell'ambito della strategia complessiva che stiamo mettendo in campo».

Il finanziamento totale, che ammonta a 7.515.800 euro, «é importante - ha aggiunto il sindaco - e si accompagna alla soddisfazione di essere nella prima fascia dei comuni che hanno terminato e completato la progettazione e che quindi possono partire». In particolare sono previsti due milioni e 736 mila euro per le infrastrutture e oltre cinque milioni per interventi nel campo del sociale.

«Questo significa, per quanto riguarda il sociale - ha commentato ancora Fiorita - tanto impegno per quelle zone che per molto tempo, forse, sono state considerate perdute per sempre e che invece sono parte della nostra città. Aree complicate ma su cui non bisogna arrendersi e per le quali bisogna investire».

I progetti finanziati prevedono la costruzione di una palestra popolare nel quartiere "Aranceto"; la riqualificazione di una parte dell'ex scuola penitenziaria su viale Isonzo; la realizzazione di un centro di sostegno per l'infanzia a Catanzaro Lido e la riqualificazione di una parte di via Fontana Vecchia che ospiterà associazioni che si occupano di donne maltrattate e di infanzia in difficoltà.

«Tutto il resto - ha proseguito il sindaco - é composto da interventi prevalentemente sul sociale e sulle politiche giovanili perché anche in questo caso, in continuità con quella che è la nostra strategia complessiva, destineremo risorse per sostenere la creatività giovanile e accendere così quella miccia, che dovrebbe far nascere, spero, la primavera catanzarese».

Ad illustrare il programma degli interventi, insieme al sindaco, il vicesindaco Giusy Iemma e gli assessori maggiormente coinvolti nell'iniziativa, Vincenzo Costantino (Politiche giovanili), Donatella Monteverdi (Cultura) e Nunzio Belcaro (Politiche sociali).