Dopo la preoccupante classifica dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Sicurezza ambientale abbiamo interpellato l’esperto Fabio Procopio che ha relazionato sulla situazione della Città

Quinta tra i capoluoghi regionali d'Italia: la posizione di Catanzaro nella classifica sulla fragilità del sottosuolo, stilata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Sicurezza Ambientale, ha suscitato una certa preoccupazione. Tuttavia la carta di identità geologica della città attesta una mappa del rischio in realtà abbastanza risaputa.

«Non bisogna essere preoccupati perché l'ISPRA – afferma in esclusiva al Network LaC il geologo Fabio Procopio – mi ha contattato per avere una descrizione sulle caratteristiche geologiche e geomorfologiche della città, questo contributo poi è stato elaborato attraverso le schede che poi sono risultate in un numero che non credo deve dare allarmismi, ma sicuramente dovrà dare della consapevolezza sulle condizioni geologiche della città di Catanzaro.

Dalla disastrosa frana di Janò nel 2010 ai continui allagamenti del quartiere Lido, fino ai lavori di consolidamento di viale dei Normanni, Catanzaro da sempre fa i conti col suo sottosuolo.

«Certo, sicuramente Catanzaro ha avuto una serie di problematiche serie – continua il geologo – quella di Janò sicuramente ha inciso tantissimo nella popolazione, ma da tenere conto che proprio per questo l'ISPRA ha voluto conoscere esattamente in dettaglio quali sono le caratteristiche geologiche dei capoluoghi di regione».

In una Calabria tuttora terra di emigrazione, chi resta si sposta nelle aree urbane aggravando il rapporto.

« È necessario anche alzare il livello culturale delle conoscenze geologiche della propria città - conclude Procopio – A chi va a comprare casa interessa sapere com'è la casa e com'è arredata, ma non credo che al momento gli venga in mente di chiedere la sicurezza geologica sotto l'edificio che va a acquistare».