Un corto circuito al climatizzatore fa scoppiare un incendio. Panico nel palazzo vicino al tribunale. Il fumo invade lo stabile, ma per fortuna nessuna conseguenza per gli inquilini.

CATANZARO – Probabilmente un corto circuito alla base dell’incendio scoppiato a Catanzaro in un ufficio, a quell'ora deserto, ubicato in un palazzo vicino al tribunale. A prendere fuoco, per cause accidentali, un climatizzatore. Il fumo acre e denso ha invaso gli ambienti dello stabile. Momenti di panico per gli inquilini degli appartamenti dell'edificio ma nessun danno alle persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Le fiamme sono state circoscritte e domate dai pompieri con l'ausilio di due estintori.