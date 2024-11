Originaria di Acri, la 29enne sarà impegnata nel dietro le quinte della kermesse. E a chi vuole intraprendere questo lavoro: «Credete in quello che fate e non tarpate mai le ali ai vostri sogni»

Questa sera si alzerà il sipario della 73esima edizione del festival di Sanremo condotto da Amadeus e Gianni Morandi affiancati da Chiara Ferragni. Sul palco del teatro Ariston saliranno i primi 14 artisti in gara ma anche tanti ospiti. Si apre con Roberto Benigni che sarà impegnato in un monologo per festeggiare i 75 anni della Costituzione Italiana e sarà presente in sala anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’inno nazionale sarà cantato da Morandi. Tra gli ospiti anche Mahmood e Blanco, i Pooh ed Elena Sofia Ricci.

Per LaC tutta la settimana sanremese sarà raccontata da Linda Suriano, ex Miss Calabria e oggi conduttrice tv, che curerà anche i collegamenti live, in onda in diretta dalla città ligure durante il tg delle 20.30.

La Calabria a Sanremo vedrà svariate figure professionali impegnate anche durante l’edizione 2023 del festival. Tra queste anche Manuela De Luca, che curerà il make-up di tanti ospiti e di alcuni artisti che si esibiranno sul prestigioso palco dell’Ariston.

«Tutto ciò per me una delle tappe del mio lavoro. Non è certamente un punto di arrivo. È parte di un percorso fatto di sacrifici, studio e di una passione che si è trasformata in lavoro – ci dice -. Sono sicuramente soddisfatta, orgogliosa e allo stesso tempo consapevole del fatto di fare parte di uno degli eventi più prestigiosi d’Italia e non solo e di farlo con uno staff di professionisti di primo livello». Ed a chi vuole intraprendere questo percorso lavorativo: «Fate tutto principalmente con passione e determinazione. Credete in quello che fate e non tarpate mai le ali ai vostri sogni»

La 29enne make up artist, originaria di Acri, ha una carriera nel mondo della cosmesi che parte da lontano. Dopo gli studi all’accademia di Verona, si trasferisce a Bologna dove inizia anche la sua attività di formatrice e arrivano tante attestazioni lavorando con maestri del settore, tra cui all’interno dell’’accademia di Diego De Palma e l’accademia del cinema di Bologna. Tante collaborazioni con prestigiose aziende e nel 2021 una prima svolta imprenditoriale con l’apertura, insieme a Marco Carrozzino, della boutique “Manumà” a Rende.

Per Manuela inizia dunque l’ascesa nel mondo dello spettacolo e dopo qualche mese entra a far parte, come make-up artist, presso “Al pacino service Rai”, che cura l’immagine di programmi come “Oggi è un altro giorno”, “Citofonare Rai 2”, “Tv talk”, “Italia Si” e “La vita in diretta”. Ha dunque la possibilità di truccare svariati artisti del mondo dello spettacolo, tra cui Orietta Berti, Ornella Muti, Claudio Baglioni e Pupo.