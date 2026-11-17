Si aprono ufficialmente da oggi, martedì 17 novembre, i termini per la presentazione delle candidature dedicate all’avviso pubblico per la realizzazione, l’avvio e il potenziamento dei 20 Centri polivalenti su tutto il territorio regionale. Un passaggio cruciale e tanto atteso, rivolto agli Ambiti territoriali sociali, a tutti i Comuni afferenti agli Ambiti e ai soggetti attuatori del Terzo settore, che segna l’apertura concreta di una misura strategica da oltre 10 milioni di euro, nata per trasformare il modello di presa in carico delle persone con disturbi dello spettro autistico, spostando il baricentro dalle sole prestazioni sanitarie alla costruzione di un vero e proprio progetto di vita basato sulla dignità, sulle inclinazioni personali e sulla partecipazione sociale.

Prende così il via la finestra di 30 giorni entro la quale gli Ambiti territoriali sociali e i Comuni facenti parte degli Ambiti, in co-progettazione con il Terzo settore e la rete sociosanitaria, potranno presentare le candidature per la realizzazione delle strutture. Questa fase è destinata esclusivamente agli organismi territoriali per la selezione e il finanziamento delle proposte gestionali, mentre le istanze di accesso ai servizi da parte dei singoli cittadini e delle famiglie saranno aperte successivamente, una volta attivati i presidi.

Un percorso giunto a questa fase decisiva dopo l’importante fase di pre-informazione avviata lo scorso 23 settembre, a cui l’assessorato al Welfare ha voluto dare volutamente qualche giorno in più di respiro prima dell’uscita del bando ufficiale. Una scelta precisa per andare incontro ai territori di fronte alle incertezze emerse e garantire la massima partecipazione: gli uffici regionali hanno infatti lavorato senza sosta per evadere le numerose richieste di chiarimento e fornire un supporto capillare, culminato nella pubblicazione delle Faq ufficiali pensate per sciogliere qualsiasi dubbio tecnico, rendere le procedure snelle e trasparenti e facilitare al massimo il lavoro delle amministrazioni locali e degli operatori.

È stato un impegno corale che rispecchia appieno la filosofia guida dell’intero provvedimento: fare in modo che siano le istituzioni ad andare incontro ai bisogni delle comunità e non viceversa, azzerando le distanze burocratiche per garantire che l’opportunità di questi 20 presidi ad alta integrazione socio-sanitaria arrivi in modo omogeneo anche nei centri più piccoli e nelle aree interne della Calabria. I termini per la presentazione delle proposte da parte delle realtà territoriali rimarranno aperti per 30 giorni esatti, senza alcuna possibilità di proroga. Tutta la documentazione integrale, il bando e i chiarimenti pubblicati sono liberamente consultabili sul portale Calabria Europa e sul sito istituzionale della Regione Calabria.

«Oggi compiamo il passo più importante di un percorso fatto di cuore, ascolto e determinazione, trasformando un imponente impegno istituzionale in opportunità concrete per tantissimi ragazzi e per le loro famiglie – dichiara l’assessore regionale al Welfare, Pasqualina Straface -. In questi due mesi, dall’avvio della pre-informazione a fine settembre fino ad oggi, non ci siamo limitati ad attendere i tempi della burocrazia, ma abbiamo scelto di concedere qualche giorno in più proprio per rispondere a tutte le Faq e affiancare amministrazioni locali e operatori di fronte alle incertezze tecniche. Voglio rassicurare e chiarire a tutti i cittadini che la finestra che si apre oggi è dedicata agli Ambiti territoriali, a tutti i Comuni che ne fanno parte e al Terzo settore per candidare i progetti e realizzare i 20 Centri; solo in un secondo momento, una volta operativi i presidi, le famiglie potranno presentare domanda di accesso. Vogliamo che questi Centri Polivalenti siano luoghi aperti, dinamici e coraggiosi – ha aggiunto -, capaci di dare finalmente risposte reali a quella domanda che tormenta tanti genitori sul futuro dei propri figli. Ricordo a tutti gli attori coinvolti che ci sono trenta giorni di tempo, e che la scadenza sarà perentoria e senza alcuna possibilità di proroga: da oggi la responsabilità si fa condivisa e invito i territori a progettare con visione e passione, perché l’obiettivo finale non è spendere risorse, ma donare serenità, autonomia e una speranza concreta di vita libera a chi per troppo tempo è rimasto isolato».

L’Avviso è consultabile al seguente link: https://www.regione.calabria.it/bandi/pr-calabria-fesr-fse-2021-2027-avviso-pubblico-centri-polivalenti/