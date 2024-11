Ferdinando Laghi

Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato all’unanimità la proposta di legge dell’esponente dell’opposizione sull’uso di terapie a base di medicinali cannabinoidi (presenti nella cannabis sativa). Per Laghi la legge «serve anche a sanare una diseguaglianza che non era più accettabile». In effetti – come per l’energia – pare che anche questo sia un settore in cui la Calabria produca più di quanto consumi.